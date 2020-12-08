高雄市議員黃捷。（圖／取自黃捷IG）

高雄市議員黃捷刊出的甜點照。（圖／取自黃捷IG）

高雄市議員黃捷罷免案於11月20日提交第二階段連署名冊，中選會現正查對名冊中，黃的一舉一動也成罷捷總部緊盯目標。昨日（7）黃在IG發文分享在選區鳳山吃甜點的心情，並附上3張自己與蛋糕及店面的合影。罷捷總部對此氣憤不已，痛批黃身為議員卻天天過著「網紅」生活；支持罷捷的網友更大罵，黃簡直是「全民買單最好賺的網紅」。

黃捷昨日在IG發文，寫道：「鳳山巷裡小驚喜。」並隨文附上4張照片，其中2張是黃手拿著叉子與蛋糕、飲料的合影，1張是黃捷穿著皮衣、揹著側背包側身與店門口的合影，1張則是烤糖香蕉巧克力蛋糕的近拍照。

黃捷IG文章一出，短短不到一天，就吸引近7300網友按讚與近百則留言。網友紛紛表示：「哇！美食配上美女」、「亮眼的議員」、「看起來好好吃」、「人好美，食物也好美」、「網美」、「我想要成為妳手上的叉子」、「借公務之名行網美之實」；就連店家也親自留言：「耶！謝謝黃捷議員蒞臨。」

然而黃捷吃甜點、拍美照的消息傳回罷捷總部，風評卻是「兩樣情」。臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」，諷刺黃捷的行為根本是「網紅日常」、「黃捷不罷倒，鳳山不會好」，更直言：「不知道該打些什麼形容詞，留給大家自己去意會了。」其他支持罷捷的網友也紛紛留言：「全民買單最好賺的網紅」、「全台灣最好賺的網紅」、「罷免她，讓她專心去當『網紅』吧！」「罷起來」。

(中時新聞網)