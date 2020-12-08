台鐵瑞芳與猴硐路線中斷第6天 北花線搭乘率仍高達8成

台鐵瑞芳與猴硐路線中斷，造成宜花東交通大亂，預計下週才能恢復通行，北花線國道客運業者因搭乘人潮增多，加開花蓮-台北班次疏緩人潮；今為平日，搭乘率仍高達8成，首都客運及統聯客運表示，未來將視需求機動調整班次。

台鐵猴硐至瑞芳段因鐵道沿線土石鬆動坍方，東線不通迄今已6天，針對北花線目前狀況，統聯客運課長甘杰指出，現仍配合公路總局加開班次，然而今天適逢上班日，搭乘人數較上周五、六、日少，目前班次皆符合需求；首都客運總經理李建文也說，今天1580花蓮-板橋路線及1071花蓮-南港路線，客座率皆達8成，但都滿足民眾需求，大約3小時即可往返。

因客運花蓮站上週末皆客滿，加開班次，仍不足疏運人潮，針對本週末是否會再加開班次，甘杰表示，目前規劃五、六、日依序安排花蓮-台北，北上及南下方向各加開4班次；李建文說，因蘇花改連日大雨，影響車程，因此會視民眾需求機動性調整花蓮到台北的班次，但會調度新北快速公車，加開北宜線至少1200班次。

李建文仍建議民眾，往返花蓮、台北，選擇鐵公路聯運，花蓮−羅東轉搭火車、羅東−台北搭客運。

(中時 )