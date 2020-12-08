今（8日）在權值股台積電一度攻上525元天價帶動下，台股盤中又突破14365點歷史新高。但為何台股刷新紀錄，賺大錢的散戶並不多？分析師指出，其實台灣市值前20大企業中，真正上漲的股票只有台積電、聯電、聯發科、台達電等4家，漲幅在60%~200%之間，若投資人沒挑對個股恐怕沒有發大財的命。

分析師陳相州在臉書發文表示，台股最具代表性的前20大企業中，從今年以來至12月7日為止，台積電大漲57%、聯發科上漲61%、台達電狂飆68%，7月冒出頭的聯電漲幅更來到208%。他直言，這4檔股票撐起大部分的漲幅，尤其是台積電，前19大股票市值加起來都不及它的規模。

陳相州認為，成長股依然看不到天花板，就如同網友所說，「都漲到外太空了，怎麼會有天花板？」他覺得這句挺有道理。

「今年也快結束了，明年同樣的情況會不會再來一次，漲幅集中在少數股票？」他建議投資人，可以選擇低基期、今年表現普普的股票，期待明年出現落後補漲行情。但最好同時配置部分市值型的ETF，多少跟上大盤，沒吃到肉至少還有湯喝。

網友大讚分析中肯，紛紛回應表示，「選成份股有台積電的ETF定期定額就對了」、「2303真的世界級的狂..」、「還好ETF都有雞腿」、「賺錢的不多？上半年是比較慘，下半年好很多，今年就坐大怒神的感覺」、「去掉最近才大漲的聯電不看，台積電真的很會漲！」

(中時新聞網)