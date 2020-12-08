彰化縣 109 學年度縣長盃空手道錦標賽，上月在南興國小落幕，縣內超過百組空手道好手同場較勁，來自溪州鄉全校僅有42人的水尾國小，一舉拿下6金6銀6銅，及總錦標等將近30獎牌，校長林素鳳表示，空手道比賽同學有22人，超過學校學生數1半，偏鄉孩子極力爭取自己的舞台，在不同領域爭取榮耀，也希望能有機會翻轉自己人生。

水尾國小空手道隊成立近10年，聘任國家級裁判教練黃圳傑指導，獲獎無數，比賽由2至6年級小朋友參加，低年級小朋友利用週二社團時間練習，另外比賽期間每周1至周4中午時間，會開設加強班，針對選手將比賽的招式及對打內容，做加強練習。

水尾國小空手道隊成立近10年，聘任國家級裁判教練黃圳傑指導，獲獎無數，曾拿下３次縣長盃總錦標。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

空手道一次次的鍛鍊，讓水尾的孩子有更堅強的意志與精神，勇敢的面對所有挑戰。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

獲得高男乙組第１名的鐘泓凱說，他從小1開始就加入空手道隊，到現在已經6年級了，每次比賽前後教練都會個別指導他，讓他更能掌握，練習雖然很辛苦，但是他不怕，每次都進步一點，讓他的比賽成績越來越好，這次拿下冠軍，他相當開心，謝謝老師與教練，未來會更努力。

「拿下冠軍並非偶然」指導老師吳素援表示，偏鄉小學資源缺乏不是辦學的藉口，如何創造舞台讓我們的孩子，找到信心，並且面對困境勇於挑戰，空手道一次次的鍛鍊、從練習、比賽到獲獎，只是他們現階段人生體驗的過程，更重要的是未來，水尾的孩子有更堅強的意志與精神，勇敢的面對所有挑戰。

(中時 )