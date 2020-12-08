陳法蓉表示自己沒當過第三者。(圖／翻攝自陳法蓉微博）

港姐、國際華裔小姐亞軍出身的港星陳法蓉，是演藝圈著名凍齡女神，54歲仍擁有美麗容貌，感情生活也相當精采的她，雖然好閨密蔡少芬、洪欣和朱茵都相繼結婚生子，但她仍享受單身，近日她難得提及過去三角戀風波，她也直言從沒做過第三者。

陳法蓉曾和倪震、許晉亨、「空心油王」朱明等交往過， 不過與倪震、朱明的戀情，都捲入三角戀風波，1994年倪震和周慧敏分手後，就愛上陳法蓉，她因此被指是第三者，兩年後倪震跟周慧敏復合，他們也因此分手。

陳法蓉重提往事。（圖／翻攝自微博）

2008年陳法蓉又爆出搶走女星陸詩韻的油王男友朱明，還一度傳出婚訊，未料才交往不到1年就分手，朱明被發現原來只是空心油王，早已破產還欠債數億，最後更失蹤，陳法蓉近日在大陸節目《奮鬥吧主播》替自己喊冤，「因為我以前也會有一些新聞，說我喜歡那個誰，做了第三者，其實我從來沒有做過第三者，因為我自己都不想，我覺得要尊重其他女人」。

而陳法蓉也提到自己喜歡大男人主義的男生，「我很聽話的。只要我愛上那個人，我很聽話的」，雖然現在單身，但她卻很享受，她也在微博寫道：「我相信愛情，但不奢求、不勉強，沒有半點心急，將來的事誰也不知道，但怎樣快樂怎樣過！現在是一個單身快樂的人。報告完畢」

(中時新聞網)