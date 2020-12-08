台中市議會8日舉行教育文化與交通地政總預算二讀會，市議員李中提出創新主張，他認為台中應超前部署為5G城市，這將能讓只能在固定位置建設的軌道捷運脫胎換骨，進化為人工智慧自駕車的機動交通模式，關鍵是能省下極為龐大的經費以及建置時間，提高交通建設的效率與效能。

李中指出，台中市目前的六條捷運路網是臺灣省住都處在30年前的規劃，但30年過去了，我們只獲得一條綠線捷運，至於藍線，盧市長說要再11年，前交通局林良泰局長卻悲觀表示可能要20年，然而臺中市的人口成長與交通問題，還能等這麼久嗎？

李中表示，過去大家習慣坐在辦公桌前面使用桌上型電腦，但現在人手一支手機，走到哪都可以處理過去只能在桌上型電腦才能完成的事務，交通建設的觀念也要進化，應用5G與人工智慧(AI)的移動式公共運輸才是未來台中交通問題的最佳解方。

李中說，依據＂Jaguar Land Rover＂公司的資料，Google的人工智慧電動車平均每部造價5萬美金，折合新台幣約150萬元；另依據中國大陸東筦市的5G基地台布建數量與價格，臺中市預計要布建23,895座，總價約新台幣167.27億元。

如果我們在捷運藍線的預定路線上，購置1萬部人工智慧自駕車，加上布建5G基地台的費用總共約需300億，經費金額遠小於目前交通部通過的981.49億元，即便再加上其他四條路線的車輛採購費用，總共也才需要872億元，但五條捷運卻要五千億且完成日程遙遙無期。

李中表示，如果我們現在就往5G方向行動，用一條捷運藍線的費用，可以完成五條線路的自駕車布建，且建置時間僅需3-5年，縮短至少一半以上的時程，民眾與各個行業還能直接應用5G基地台進行通話或者商業營運。

為台中市的快速發展，李中強烈建議盧秀燕市長與交通局葉昭甫局長要拿出魄力，財源的部分可以請地政局和財政局研擬土地資產投資與收益處分策略，儘速投入相關前置作業，讓台中成為台灣第一座5G城市，也成為第一個大眾運輸使用人工智慧自駕車取代固定軌道的城市。

(中時 )