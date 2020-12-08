中職今（8）日召開領隊會議，討論明年球季賽程，除了確定新球季將於3月13日（周六）進行開幕戰，由今年總冠軍統一獅隊在台南主場迎戰中信兄弟，隔天味全龍就要披掛上陣，在台南挑戰統一獅，即味全回歸中職首戰；至於明年味全龍第1周主場賽事是3月26至28日，在天母球場對富邦悍將3連戰。

3月14日除了台南龍獅戰，另一場是中信兄弟的主場，對手富邦悍將；第1周的兩場賽事樂天桃猿輪空，16日才會亮相，對戰統一獅隊，主場開幕戰則是23日對味全龍。至於富邦悍將的主場首戰安排在19日，對手樂天桃猿。

統一獅領隊蘇泰安表示，明年除了台南主場大約排50場賽事左右上下，也會考慮澄清湖、花蓮球場，排9或10場。聯盟則規劃各隊每周打5場、隔周4場，全年120場則與今年一樣。

由於明年味全加入變成5隊，上、下半季前10周的周二起每天都是兩地開打，有1隊輪空；後3周則是調整期，每周有1天僅1場比賽。另外，4月5日（象龍戰）、9月20日（獅象戰、龍猿戰）雖是周一休兵日，適逢國定假日或彈性連假，也有安排賽事。

此外，明星賽今天因新冠肺炎疫情停辦，今年也會恢復，安排在7月17日、18日舉行。

(中時 )