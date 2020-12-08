一名網友表示，他的老婆在朋友介紹之下開始投資股票，也有做當沖，因為屢屢賠錢，他要求由他挑股票，老婆負責買賣就好，不過他日前得知老婆半年來已虧損12萬，就連他要求投資降水位時，老婆竟偷偷將多得的錢再投入當沖，而且幾乎套牢，他認為老婆玩股票已經快走火入魔，擔心慘賠所有積蓄。

該網友在PTT的Stock板上發文表示，老婆在半年前，因為同事關係接觸股票，5月到8月間共虧損3萬多元，一直到上個月，她還以欺騙的方式說只虧4萬元左右，而他從對談中隱約知道，老婆其實有在玩當沖，由於他十年前曾因股票而賠光所有積蓄，因此苦勸對方，「做股票都不會賺錢，更不用說當沖。」

男子崩潰得知老婆投資股票，半年虧損12萬，向網友詢問該怎麼辦？（圖／翻攝自PTT）

該網友上個月和老婆商量，由他負責挑股，老婆只要買賣就好，他原來以為已從虧損3萬多變成獲利1萬多，直到近日他近日想要出脫股票，降低投資水位時，老婆才發現這半年來虧損了快12萬，而且老婆將降水位拿到的錢再去做當沖，且全是套牢，他還發現老婆路一直瞞著他做當沖，高達80%是套牢。

該網友說，「我覺得她玩股票已經到了走火入魔的程度，好像不進出就渾身不對勁，也不管總虧損多少。」許多網友紛紛留言建議他，「財產分開，讓她玩自己賺的錢」、「斷頭一次才知道痛」、「輸錢就算了，還輸到上癮，這已經是賭徒性格了」。

當沖（當日沖銷）即當日開盤後，當天買、當天賣，但現股當沖、資券當沖卻可以當天賣掉，如果在證券或價格波動中，賺取到價差，即可直接將價差入帳，但若賠錢，則要付出價差、手續費及交易稅。

(中時新聞網)