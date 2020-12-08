女星吳姍儒（Sandy）首本散文創作《我的存在本來就值得青睞》賣破5萬本，榮獲博客來年度華文創作冠軍，以及誠品年度暢銷書前5名唯一藝人，晉身暢銷女作家行列，她聽聞喜訊，直喊：「好感動，正在爆哭當中！」這段期間粉絲天天敲碗問她何時會有第二本書，她說已經開始規劃，預計明年推出。吳姍儒回想起年初出書時，遇到疫情，原先預定要辦的簽書會取消了，身為國際書展代言人，也因書展取消，錯失了在書展近距離與書迷接觸機會，看似挫折連連，沒想到卻是一段奇蹟之旅，「擔心疫情導致出版業蕭條，沒想到大家待在家裡防疫，卻也多了許多買書閱讀機會」。

吳姍儒說，自己打從7歲就跟爸媽說想當作家，淬鍊了23年才圓夢，打趣說自己國中出國唸書後，就沒在學過中文，中文造詣其實只有國中程度。她新書彙整了自己15歲到25歲間，看見的各種女人之間故事，很多人以為她是寫心靈雞湯，全書卻以故事包裝心理學，寫下關於自己，關於女人的受傷與重生，甚至被讀者當工具書來膜拜。

第一篇就談友情，邊寫邊哭，形容自己交友像是在談戀愛般，很在乎對方感受，她在書中描述遇到「假好人」閨蜜，嘴上有事就找她求助，但私底下卻與其他朋友狂抱怨她，直到好姐妹跟她說「不要多管閒事」，才恍然大悟，坦言：「為此傷心很久，搞得跟失戀一樣，一下你不理我，一下子又和好了，來來回回四、五年，像是無限迴圈，甚至還躲在被窩裡哭，看她的IG，還看她去哪裡玩，為什麼沒約我等，直到有一天被封鎖。」讓她感嘆「交朋友等於談戀愛，我所有的委屈受傷人際關係都是朋友」，但也因此理解為什麼人需要花力氣去了解畫界線的藝術，和終於學會在經歷一段失去的過程中如何療傷，或是與自己的悲傷共存。

(中時 )