台新Pay搭Mastercard EMV QR掃碼 商家多元支付新利器

近年來網路科技及行動裝置設備日新月異，行動支付蓬勃發展，為響應政府2025年電子支付比率90％目標，台新銀行攜手Mastercard導入EMV QR掃碼支付，提供商戶更完整、方便、多元的收款金流服務，同時提高交易安全，為早日實現無現金交易環境共同努力。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，EMV QR掃碼支付是由國際信用卡組織研擬的全球共通QR標準，發卡銀行導入EMV QR掃碼支付後，民眾得以手機等行動裝置透過銀行錢包APP於特約商店完成掃碼付款。透過QR Code掃碼支付，將能降低實體通路擺放刷卡設備的困難，有效減少刷卡設備成本負擔，最適合夜市、攤販、計程車等小型、微型甚至是個人商戶使用。

目前台新銀行已合作逾5.2萬家商家支援EMV QR掃描付款，場景橫跨各行各業，應用範圍遍及各大虛實通路。黃天麟指出，在提升消費者支付體驗的創新上，台新銀行一向不遺餘力，因疫情影響民眾消費習慣「非接觸經濟」趨勢興起，台新銀行善用自身數位金融優勢，同步推出專屬電子支付錢包「台新Pay」，民眾只需使用手機掃碼即可快速完成付款，並可享有台新銀行提供的相關優惠。

台新Pay除可在全家便利店、OK mart、萊爾富等便利商店使用外、同時也可用於台灣大車隊、ATT百貨、饒河夜市等囊括食、衣、住、行、育、樂的多元生活場景使用，滿足民眾全方位生活需求。黃天麟說明，台新Pay使用場景不僅限於實體商家，甚至可以在台新金融生態圈「Richart Life APP」的線上購物商城「Richart Mart」中使用。

黃天麟強調，民眾使用台新Pay在Richart Mart上購買商品，即可運用「點+金」的支付方式，也就是利用部份消費點數折抵、有多少台新點折抵多少消費金額，其餘金額直接以台新Pay支付，不僅提升了點數的使用方便性、更讓消費者一鍵購買各種優惠商品，真正滿足民眾線上到線下的生活圈消費需求。

(工商 )