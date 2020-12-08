富旺國際（6219）8日下午舉辦法說會，公布11月合併營收為1.54億元，年成長62％；受惠台商回流、新台幣升值等效應，前11月合併營收為21.58億元，年成長高達58％，改寫歷年同期新高的紀錄！

富旺總經理林宗毅表示，受惠於台商回流熱錢效應，帶動公司旗下成屋與工業用地銷售業績暢旺，以及新屋如期完工認列，創造公司2020年目前來自建案、工業不動產的營收比重分別為74％、25％。

其中，在建案收入方面，台中高鐵特區-世界之翼，貢獻營收達8.6億元，全案174戶至今已熱賣達82％的銷售率，加上站前大時代一期（新竹）、心海苑（台中）、匯幸福（雲林）、站前大時代二期CD棟（新竹）等新屋完工的認列，合計建案收入達16億元。

另一方面，旗下投資報酬率約25％的中彰國際工業城順利過戶完成，合計工業不動產收入為5.4億元。兩大產品線是貢獻富旺前11月營收繳出創歷年同期新高優異成績的關鍵因素！

富旺董事長林正雄表示，今年以來雖受疫情蔓延影響，使得全球景氣不確性因素猶存，但在台灣政府獎勵台商回流政策、低利率購屋環境、新台幣升值等因素，帶動房地產、工業不動產供需齊揚，富旺除了在建案推動上明顯感受到消費者成交率提升外，工業用地的詢問度也提高，今年不只有中彰國際工業城的工業用地已完銷且於第3季入帳，亦在10月初順利處份桃園南崁工業區不動產給中嘉金屬企業。

其中，土地面積3,441.85坪、建物面積2,007.82坪，總計交易金額達9.12億元，預計處分利益為1.27億元，目前正加速完成相關文件作業程序，有望於今年底前過戶完成，挹注今年整體獲利表現更上一層樓。

富旺自結前10月稅前淨利為1.16億元，本期淨利為1.07億元，EPS0.7元。

(工商 )