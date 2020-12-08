歷史經驗顯示，市場在美國民主黨政府、分裂國會的環境，易產生「金髮女孩」投資環境，加上疫苗推廣的預期下，有利於風險性資產，高收益債、新興市場債的抗通膨風險，尤其ESG新興企業體質改善，預期2021年出現信評上修潮，提供進場布局利基。

台新投信固定收益投資部主管暨台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，美國新總統拜登主政下，外交政策將重回多邊主義與全球化，新興市場企業可望受惠。WTO預估，全球商品貿易可望因經濟逐步開放而增長7.2％，若有效疫苗問世將再推動貿易增長3％。IMF預估2021年新興市場經濟成長率可達6％，明顯優於成熟國家的3.9％。

尹晟龢指出，2021年第三季全球商品貿易指數將超過疫情前水準，在經濟成長、原物料價格上漲的情況下，新興市場國家的信用體質可望逐漸改善。

新興市場企業財務在疫情復甦後表現穩健，預計包含ESG特色在內的新興市場企業債升評家數逐漸增加。尹晟龢說明，J.P. Morgan預估2021年新興市場違約率將從3.5％下降至2.8％，基本面改善將有助於新興市場債吸引力提升，預期包含亞高收在內的新興市場將會是明年投資的焦點主題之一。

(工商 )