台南市東區一家24小時無人情趣用品店，被檢舉距離附近的國小僅百餘公尺。（林燕祝提供／洪榮志台南傳真）

24小時營業的成人用品無人商店在都會區有如雨後春筍般出現，部分店家甚至以「餐館業」或「企業社」的名義取得營業登記後，卻進駐學校或幼稚園200公尺以內違規營業，戕害兒少身心，涉嫌違反《兒童及少年福利與權益保障法》，但因分屬多個主管機關，導致多頭馬車無人負責。台南市議員林燕祝、林美燕8日邀集市府經發、社會、教育、衛生、警察、法制等局處共商對策後，要求市府相關單位不要再互踢皮球，在月底議會臨時會召開前，提出管理和稽查情趣商店的SOP（標準作業流程）。

林燕祝、林美燕指出，近年坊間出現連鎖的「無人」情趣用品店，不僅標榜24小時營業，還強調是「智慧型無人」管理，掏錢就可以輕易買到保險套、跳蛋、按摩棒，這樣的商店竟出現在學校附近且無人管理，還沒有門禁設限，除質疑業者違反兒少法，也不滿市府沒有盡到保護兒少的責任，未對違規業者開罰。

林燕祝、林美燕表示，依兒少權益保障法第47條，成人用品零售店必須在學校200公尺以外，但她接獲家長檢舉的3家無人情趣用品店，都開在學校的200公尺範圍內，還有掛羊頭賣狗肉的現象，像育樂街這家離東區博愛國小很近，在經濟部的商業登記卻是餐館業，家長向市府檢舉、投訴，市府相關單位卻互推責任。

林燕祝、林美燕還說，無人店難以驗證年齡，未成年人只要投錢到自動販賣機，各種情趣用品和保險套都可以輕易購買，明顯違反兒少法；再者，無人店僅能透過機台櫥窗觀看商品，商品的製造日期、使用方式、產品注意事項等消費資訊不足，商品標示也很有問題。

林燕祝強調，台南市被檢舉的這幾家無人情趣用品商店屬全國連鎖的，在外縣市曾都被開罰過，她無法理解市府相關局處為何沒有稽查、法辦？

市長黃偉哲得知後，已要求市府相關單位，針對業者嚴謹審核登記暨加強公共空間安全聯合稽查，以保護兒童與青少年身心發展與消費者權益。

經發局長陳凱凌也說，經統計目前台南市的公司或商業登記營業項目有成人用品零售業共81家，將進行清查；另外，也會進一步洽詢國稅局是否有已辦理稅籍登記，卻無辦理商業或公司登記的情況，以免有漏網之魚。

陳凱凌強調，如果經檢舉或機關移送，經發局將納入公共安全聯合稽查；有上開營業情事而營業項目未登記，也將輔導業者依規定檢具資料登記，以符合兒少法第47條規定。至於如果涉及其他違規情事，更將由事業主管機關工務局、消防局、社會局、警察局、都發局、地政局及財稅局等，各依其權責辦理，後續將邀集社會局、教育局、警察局、法制處等單位，共同研商管理成人用品店作業程序。

教育局主秘楊智雄認為，學校周邊200公尺內的確是不能有成人用品店，學校會透過校安通報或警察單位處理，學校也會宣傳，讓孩子不要去這樣的場所。

衛生局食藥股長王宜方指出，如果店內有販售衛生套就算是販售醫療器材，可依藥事法查處，但此部分並沒有規定一定要有人駐店管理；如果該店有賣衛生套，衛生局會安排人員前往稽查。

社會局代表說，目前已受理3件檢舉案，已會同消保官等相關單位聯合稽查，將依行政程序裁處。

(中時 )