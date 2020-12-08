Jack Dai》眼皮下的例外

【愛傳媒Jack Dai專欄】減重、變壯、轉職、學樂器、參加比賽、冒險、脫離常軌、浪漫、放縱、墮落、守秩序、圓青春的夢⋯諸如此類，對於自己無法達成的事，最可怕的「不是找不到原因」，多數時候原因俯拾即是，還合理又有說服力，那麼，最可怕的又是什麼呢？

是「例外」。

那些前提相似、樣本小、極端、扎扎實實的例外，在我們的眼皮下活躍的存在著，因為他們的存在，自己無法達成的原因就成為了「藉口」，而藉口是一種靈魂審判，它像無情的刑警一般拷問著你⋯⋯

「你確定你的『原因』無法克服？」「你確定你的『原因』不值得克服？」「你確定你的『原因』是『原因』？」「你確定你不嘗試去克服這個『原因』，你不會抱憾終生？」「你確定他們不曾擁有一樣『原因』？」

由於背景、時間、精力與性格的侷限，不論多麽自滿，我們都逃不過「原因是不是藉口」的靈魂拷問，隨著時間、藏在眼皮下的他們越來越鼓、越來越脹，最終成為拖著眼角下垂的眼袋。

當然，我們不會束手就擒，我們會試著更努力鞏固原因、或忽視藉口，好對抗拷問的刑罰，而唯一可以對抗這種拷問的方法，就是變得強悍：

從質或量、裡或外，讓做出選擇的自己和被做出的選擇變得強悍。終究，變強悍可以忽視例外，或在意識例外存在時、透過和多數人的比較來得到一點寬慰。

前提是，我們得克服「原因」，變得強悍。

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

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(中時新聞網)