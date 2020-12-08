雖然尼泊爾對領土爭議立場並未改變，但印度考量中國積極發揮影響力下，昨天仍與尼泊爾透過視訊召開會議，討論雙方建立跨境經濟特區，積極強化與尼泊爾的關係。

印度駐加德滿都大使館發表一份聲明說，印度與尼泊爾間的雙邊貿易與通行過境委員會昨天召開會議審查跨境貿易發展設施，及促進投資的方法，包括發展跨境經濟特區和舉辦聯合商業論壇等新提議。

此外，印度與尼泊爾這場會議還審查了雙邊貿易與通行過境條約；雙方的官員說，儘管發生2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，在兩國政府給予便利下，透過卡車進行的貿易與商業貨物陸地邊境貿易都暢通無阻。

這份聲明表示，透過這場會議廣泛的討論所取得的進一步進展，將支持擴大印度與尼泊爾間的經濟與商業關係。

印度與尼泊爾雙邊貿易與通行過境委員會舉辦的會議，是雙邊經貿最高機制，昨天的視訊會議由印度商工部次長瓦德瓦（Anup Wadhawan）和尼泊爾商工與供應部次長阿雅爾（Baikuntha Aryal）共同主持。

尼泊爾政府5月突然公布新地圖，把印度有主權爭端、目前被印度劃入北阿坎德省（Uttarakhand）且實際控制的李普勒克（Lipulekh）、卡拉攀尼（Kalapani ）、林匹雅-杜拉（Limpia-Dhura）3個地區納入尼泊爾新地圖，國會兩院又在6月通過因應新地圖的修憲案，導致尼泊爾與印度關係惡化。

尼泊爾上述舉動被一些專家認為，是總理奧利（KP Sharma Oli）藉著這項民族主義作為爭取連任的手段，背後並有中國支持。

為平衡中國對尼泊爾過大的經濟與政治影響力，印度政府利用支援尼泊爾醫療物資對抗疫情，終於促成印度陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）11月受邀訪問尼泊爾破冰，雙方關係隨之改善，緊接著印度外交部次長席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）也於稍後訪問尼泊爾，兩國對話正式恢復。

昨天這場雙邊會議，被印度輿論視為是印度與尼泊爾關係正常化再度往前邁進一步。

不過，尼泊爾政府對與印度間的領土爭議立場，並沒有因此改變和退縮，但同意與印度透過外交管道協商解決。

(中央社)