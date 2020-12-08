【愛傳媒簡秀枝專欄】原來在博物館可以這樣舉辦派對、宣誓夢想，也推廣國民外交，新北市長侯友宜巧妙分享。

新北市鶯歌陶博館於12月5日，舉辦一項別開生面的「鶯之饗宴」時尚藝術派對，與滿座的外交使節代表，提前歡度聖誕佳節。

一身筆挺西裝的新北市長侯友宜，在派對中信誓旦旦地表示，他希望以藝術創意帶領新北市，把「三鶯」打造成為國際級藝術城鎮。

派對中視線所及，盡是設計師潘怡良的創意果實，她們以陶藝特色，作為服裝設計的發想來源，化作時尚流行精髓。

當侯友宜看到陶瓷紋理，成為模特兒身上的錦衣華服時，為靜態鶯歌陶瓷博物館找到新詮釋語彙與動能，他至感驕傲，也深受鼓舞。

「時尚藝術發表會」係由知名設計師「針織女王」潘怡良擔任活動策展人，結合時尚與藝文翻轉新創意，名模王思偉率領24位伊林娛樂模特兒展演潘怡良與新銳設計師的作品，金曲歌后彭佳慧也盛裝客串。

所謂的「三鶯」，指的是新北市政府規劃推動「三鶯文創整合計畫」，也就是以新北市立美術館、陶博館為中心，鶯歌將化身一座美術館；再結合三峽老街，發展為具特色的在地文創，帶動區域發展。

「2020台灣國際陶藝雙年展」甫於上（11）月20日開幕，國際陶藝名家的作品，正在陶博館展出。

這回選擇在鶯歌博物館大廳，舉辦時裝秀，是創舉，不少受邀賓客，提前到館，先行上樓參觀陶藝雙年展，享受陶土律動下的創意傑作。陶藝家嘔心瀝血109件作品，千變萬化，美不勝收。

值此年末歲尾，再由創意人領航，結合設計與在地人文的計畫，成為侯友宜市長及新科文化局長龔雅雯的努力方向。

侯友宜强調，透過這場創新的服裝秀，展現的正是新北市政府對三鶯文創發展勢在必行的決心。

新北市立美術館預計於2022年完工，屆時不論是產業鏈或人才培育都要完整結合，未來在鶯歌，處處可見藝術，擠身國際藝術城鎮。

許多駐華使節都盛裝參與盛事，除了親炙台灣政壇「明日之星」侯友宜的熱情，欣賞他以藝術文化結合在地產業的鮮明特色與政績。

疫情依舊持續，主辦單位精心設計派對，排排坐欣賞服裝秀，人人佩戴「黑潮口罩」，在藍色霓虹亮光中，體驗半遮面的黑潮律動，印象特別深刻。

作者為典藏雜誌社社長

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(中時新聞網)