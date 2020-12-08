桃園市八德區林姓男子蹲在在公寓樓梯間，八德警分局四維派出所副所長翁翊芳、警員陳威守7日巡邏經過時，看到林男旁邊有注射針筒，詢問後查獲安非他命1包及注射針頭，依違反毒品危害防制條例移送法辦。

警方查獲毒品時，被一旁網友拍下，網友上傳臉書，不少民眾大聲讚好。警方表示，會針對可疑人車實施盤查，並將持續針對毒品犯罪等不法情事加強查緝，以淨化社會治安。

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(中時 )