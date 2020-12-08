桃園八德男子蹲樓梯間吸毒 警巡邏逮正著 15:022020/12/08 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市八德區林姓男子蹲在在公寓樓梯間吸毒，遭員警查獲。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德區林姓男子蹲在在公寓樓梯間，八德警分局四維派出所副所長翁翊芳、警員陳威守7日巡邏經過時，看到林男旁邊有注射針筒，詢問後查獲安非他命1包及注射針頭，依違反毒品危害防制條例移送法辦。 警方查獲毒品時，被一旁網友拍下，網友上傳臉書，不少民眾大聲讚好。警方表示，會針對可疑人車實施盤查，並將持續針對毒品犯罪等不法情事加強查緝，以淨化社會治安。 ★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！ 夫妻糾紛男子疑持刀恐嚇 警破門救人反遭錄影 姨丈無視女兒在旁 強壓外甥女性侵判7年 (中時 ) #注射 #警方 #針對 #網友 #八德 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義70歲翁出遊下錯站 暖警協助返家 11:232020/12/07 社會 桃消防載108確診者 徐國勇頒30萬獎勵金「不成敬意」 20:022020/12/07 生活 3女沉醉八德落羽松秘境 丟行李警幫找回 19:482020/12/06 生活 癡情保全遇真愛 聽未婚妻一句「被逼當酒女」成火山孝子 21:552020/12/07 社會 中和警交通大執法 加強防制事故發生 16:592020/12/06 社會 新莊新增1例本土登革熱病例 感染源待釐清 20:022020/12/07 生活 小貨車撞機車 夫妻噴飛雙亡 04:092020/12/07 社會新聞 台中小貨車撞機車 夫妻雙載噴飛雙亡 11:352020/12/06 社會 社會熱門新聞 妹子驚見台積電男友「手機秘密」狂發抖：好奇心害死人 - 社會 黑絲業務女友陪客戶試車「台北到礁溪」 網懷疑：試哪一種車？ - 社會 姊停車場爆頭慘死 雙胞胎妹追兇1年 高大成：死因恐不單純 - 社會 她吃完飯 順手「弄翻整碗湯」輕鬆離開 網氣瘋：等著被肉搜 - 社會 影射介入高市長初選？陳菊控告前國民黨文傳會發言人誹謗「三連敗」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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