新式數位身分證New eID明年元月起將試辦換發，內政部今天發布新聞稿，將縮小試辦區，先於新竹市辦理小規模試行，人數粗估約45萬人。

New eID換發一波三折，不僅行政院長蘇貞昌還未正式核定，連蔡總統日前在中常會也有新的提示，要求加強溝通。另外，明年元月起，原擇定澎湖縣、新竹市，以及新北市部分地區進行試辦，區域也進行調整，原來總計約80萬人的試辦規模，將縮小到約45萬人。

內政部今天表示，目前規劃明年1月起縮小試辦區，先於新竹市辦理小規模試行，由民眾「自願」申請換證，同時辦理賞金獵人活動，先邀請國內知名資安團隊利用測試卡於測試環境檢測，再受理民眾報名，並於活動後完善資安整備作業，再進行全面換證。

內政部強調，政府會完善相關準備，謹慎推動New eID。

另外，針對台權會上午在台北高等行政法院指控內政部拒絕出庭，內政部表示，已委託律師作為訴訟代理人，但訴訟代理人因故無法出庭，已向法院請假並獲法院同意延期開庭，絕無拒絕出庭情事，該指控與事實嚴重不符。

至於外界關心為何在數位身分證晶片公開區放照片，內政部表示，為避免卡面的照片被偽變造，因此採電子防偽機制保護，卡面上列印的相片，於晶片中公開區同時存放相片，透過晶片內存放的相片與卡面上的相片進行比對，強化防偽驗證。

內政部另指出，對於不願使用晶片功能的民眾，如以貼紙貼住卡片序號及其條碼、晶片及機讀碼，使用時類同無晶片的情況。民眾也可使用戶口名簿影本或New eID晶片資料清單搭配New eID使用作為佐證資料。

內政部進一步表示，目前規劃明年1月起縮小試辦區，先於新竹市辦理小規模試行，由民眾「自願」申請換證，同時辦理賞金獵人活動，先邀請國內知名資安團隊利用測試卡於測試環境檢測，再受理民眾報名，並於活動後完善資安整備作業，再進行全面換證。

(中時 )