台鐵瑞芳=猴硐段邊坡4日上午發生大規模走山，預估12日才能單線搶通，該路段過去被列為穩定邊坡，發生走山讓許多人意外，也讓外界質疑台鐵的邊坡警示分級不準確。交通部長林佳龍今指出，可能有問題的地方應該升級警示，已要求台鐵3個月內重新調查全台所有邊坡。

台鐵預估崩塌處有上萬立方公尺的土石要清運，至今日中午為止，已清出3200多立方公尺，還有3分之2待清運。林佳龍表示，台鐵局已日夜趕工，在確保安全前提下能夠加快搶修速度，要感謝院長蘇貞昌與各部會的支持，針對整個邊坡搶修給予協助。除了土方清運，後續還有鋪軌、架設電力桿等，作業都已經準備好，等清運完之後展開修復，盡快讓列車復駛。

外界質疑台鐵的邊坡警示分級不清楚，林佳龍說，台鐵先前委託聯合大地工程公司展開邊坡調查，現在以3個月時間重新檢查。過去邊坡分為ABCD級，未來的標準認定可以更嚴格、更清楚，原本的C級有1381處，當中可能有些有問題的地方，希望把它列為B級來監控，這部分交由台鐵與工程顧問公司台一起推動。

(中時 )