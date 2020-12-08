台積電(2330)歇腿再攻高，大盤成功突圍14300關，再寫新頁。

台積電(2330)昨夜ADR再創新天價106.36美元，市值5517億美元，擠下波克夏登第9大，今早於台股雖一度遭高壓反制，股價翻黑跌至509元，惟多頭不離棄，10:30過後攻勢再起，概念大軍群起而上，聯電(2303)也跟緊腳步突圍，雙雙攜手改寫盤中與收盤新高，加上航運股振翅高飛，推升大盤最高攀上14367點，惟央行突襲炒房，金融、營建族群驚慌失措，成為空壓助力，終場大盤收14360.40點，再度刷新記錄，漲103.80點，總成交值縮減至2797.19億元；店頭市場收181.22點，漲1.58點，總成交值720.09億元。分析師表示，台股自11月以來呈現陡角上攻，至今漲幅超過13%，台股已連續3個交易日創下歷史新高，可見多頭人氣強勢。若由籌碼來看，外資昨日在現貨市場進行調節，在期貨市場方面，外資昨日減碼近4000口，整體淨多單口數不到6千口，台股短線上仍偏多以待。

盤面上，權值股台積電今早股價翻黑跌至509元，惟多頭不離棄，10:30過後攻勢再起，收在524元，上漲1.95%；聯電今早同步拉回，跌幅逾1.7%，尾盤收在50.9元，上漲1.8元；聯發科(2454)挾著5G題材，股價收在730元，上漲3.7%；航運股今日表現最為強勢，長榮(2603)、中航(2612)及新興(2604)皆收在漲停板，分別為26.65元、30.65元及17.85元；營建股受到打炒房利空消息的影響，冠德(2520)收在跌停板32.85元、愛山林(2540)收盤重挫9.57%，收在73.7元、遠雄(5522)收在52.8元，大跌6.56%。

分析師表示，近期台股雖然漲多，不過，價量搭配得宜，技術面處多頭架構中，外資長假在即，近日並未出現連續買超動作，需特別留意外資的動向，目前投信年底結帳跡象明顯，短線來看仍有機會再創新高。需要留意近期台股資券同增，籌碼面的變化恐將對短線走勢帶來影響。

(時報資訊)