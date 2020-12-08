台股早盤走勢壓抑。央行突襲滅炒房，打亂營建股上攻步伐，類股跌幅深，關聯性高的金融股，因央行房市管制新規受拳，第一金(2892)、中信金(2891)、台新金(2887)等均跌逾1個百分點。台積電早盤再來到515元卻未再突破，台股前半場偏弱勉強守住14200點，中場過後權王發功翻紅衝上新天價與聯電一同強攻 台股飆破14300點關卡，搭配航運股的中航(2612)、新興(2605)、長榮(2603)漲停，萬海(2615)及陽明(2609)漲幅都在5%以上。終場台股收漲103.8點，為14360.4點。今日外資(不含外資自營商)買超42.4586億元，投信買超25.0339億元，自營商賣超8.9459億元，三大法人買超58.54億元。

央行祭出四大選擇性信用管制措施，出招遏止炒房現象，前期熱門的營建股普遍出現拉回修正，愛山林盤中鎖跌停，冠德也一度打入跌停板，遠雄(5522)盤中跌幅6%以上，建材營建指數下跌2.8%，排名類股跌幅第一。而打炒房政策也波及到金融股，由於央行祭出近十年來首度房市信用管制措施，金融類股跌多漲少，新光金(2888)、第一金(2892)、開發金(2883)、永豐金(2890)、華南金(2880)、中信金(2891)跌幅皆超過1%。強勢族群方面，貨櫃航運賣方市場格局確立，貨櫃航運三雄第三季繳出佳績，其中長榮大賺81.85億元，每股盈餘1.7元，股價獲買盤加持，亮燈漲停板；陽明同步勁揚9%，航運股成為盤面吸金機。台積電(2330)今年資本支出再創新高，帶旺本土供應鏈家登(3680)、漢唐(2404)、帆宣(6196)、弘塑(3131)、辛耘(3583)的業績成長動能，今隨著台積電股價攀高，弘塑率先表態漲停，股價亦創新高，帆宣勁揚半根漲停板，家登、辛耘收漲逾4%。

外資昨日轉空賣超66.8191億元，上周外資在集中市場賣超220.49億元，使得台股今早走勢低調，然而台半導體廠旺到明年下半，基本面優勢完全不受外資動向干擾，台積電休息半場後再改寫新高價，登高一呼下資金立馬回籠，台股指數從下跌轉以大漲百點作收，5日RSI為87.43，10日RSI為80.90，9日K值為90.50，9日D值為84.29，20日乖離率為4.22。今日外資重站多方，買超42億元。

台股資深分析師林成蔭指出，台股長線多頭趨勢不變，惟短線上可能有回檔或整理的可能性；指數目前未跌破短期均線甚至再創高點，基於穩健原則，可將指數型ETF與波段操作部位為陸續減碼獲利了結。安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，只要資金充沛不減，台股後市居高不懼高；美國儲蓄率與零售銷售數據正向，隨著疫苗問世，影響與普及率則是列為明年觀察要素。在題材面，除了成長股之外，建議可以開始留意景氣循環股。

(時報資訊)