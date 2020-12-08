衛視中文台《請問你是哪裡人》日前邀請張睿家、黃志瑋上「大明星的打卡地圖」單元。因為合作演出電影《絕命派對》認識的他們擁有了17、18年的好交情，說到這部電影就讓張睿家回憶起疑似中邪的恐怖經驗，他說當時拍片的地方有2個老舊倉庫，一個是片場，一個是大家休息的地方，某次要拍攝一場黃志瑋被砍頭的戲，大家都去另外一邊忙，張睿家因為太累就在休息區睡覺，當時是夏天但張睿家一醒來就覺得好冷，後來輪到他的戲分，其實那場戲就是跑幾步路而已，但他就是很喘，一直拍不好，最後更是跑一跑就直接倒下，然後邊用女生微弱的聲音說好冷，而且一直捲曲起來，黃志瑋一看不對，趕緊來出爸媽要他帶著的佛經跟唸珠，打開佛經一直唸到救護車來，張睿家去醫院檢查也沒事，打完點滴後就回家休息了。黃志瑋說後來找到以前住在這的學弟，一問才知道那個地方拍戲一定要拜拜，沒有拜拜的每一個劇組，一定有一個人坐救護車出來。

黃志瑋在節目中也說到自己從國中三年級開始打籃球，高中後就讀強恕中學，與當時就讀再興中學的哈孝遠曾經在高中聯賽中對打過，當時強恕跟再興兩校是世仇所以打起球來就很有火氣，黃志瑋說他跟哈孝遠都是中鋒，但哈孝遠202公分，自己只有192公分，為了可以力抗高大的他，黃志瑋高中畢業想說以後如果加入職業球隊要力抗哈孝遠，所以花了半年時間逼自己努力增重吃到130公斤。當時他每天早上運動完就去早餐店吃10顆蛋，一週要選兩天去塔城街吃兩碗大碗公牛肉麵，吃到自己都快吐了，但也因為增重方法錯誤，也增胖太多，很快就受傷了，球隊也選擇遣散他，黃志瑋進職籃的夢想因此破滅。

後來有朋友要參加模特兒公司面試，因為這家公司之前找過黃志瑋很多次，他想說既然朋友要去看看，他就一起去。面試了之後，對方也表示對當時120公斤的黃志瑋很有興趣，也相信他可以減重成功，讓黃志瑋一度懷疑對方是詐騙集團，但是看到上課人數規模之龐大，加上朋友也想先上課看看再說，黃志瑋也就跟著一起加入，而黃志瑋上完第二堂課剛學會基本的台步，就被公司發去走秀，讓黃志瑋笑說：「人生好奇妙，原來走路可以賺錢」，也開始了他的模特兒跟演藝之路。節目將於12月9日（三）晚上10點播出。

(中時 )