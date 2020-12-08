結婚是人生大事，不少人會請婚攝記錄這天的點點滴滴。一名女網友表示，和婚紗公司下訂婚攝人員，訂婚至今也快一個月過去了，遲遲未收到照片，豈知，攝影師竟說因記憶卡滿了，檔案已刪除，讓她相當傻眼問「錢都付了，怎麼辦？」

這位準新娘昨（7）日於臉書《爆廢公社二館》發文表示，婚姻是人生重要時刻，當初很開心和婚紗公司下訂攝影師，訂婚至今已快一個月了，卻一直沒收到照片，孰料，晚間接到攝影師來電指出「記憶卡滿了，便將檔案全刪除」，原PO傻眼直問「是在哈囉？我可以接受作品尚未完成，但我無法接受刪除」。

攝影師接著表示，手上還有剩下助理的100餘張，並問她接不接受？但原PO認為，當初花錢請的是攝影師，並非助理，最慘的是，所有款項都已付清，令她相當火大怒罵「不要跟我說重新舉辦婚禮什麼的」，該如何處理？

網友看了都傻爆眼，替原PO忿忿不平「違約就退費不退費就法院見」、「妳只能要求退費了」、「婚紗公司沒錢再買記憶卡嗎」、「記憶卡可以救，不過不便宜就是了，我救過」、「結婚只有一次，我建議提吿！讓他們去跟法官說記憶卡滿是消費者需要承擔風險 」、「要全退款賠款，告到消基會去」。

(中時新聞網)