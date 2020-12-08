小媽媽產子外公竟磚頭裝袋棄河 雄檢認定家屬共同決定丟棄

19歲呂姓女子未婚生子，她的父親6日將胎兒丟棄前鎮河。雄檢今天表示，經認定是呂父和阿嬤共同決定「處理」胎兒，因此昨晚將兩人依涉刑責較重的殺人罪分別諭知5萬、3萬交保。

對於兩人交保理由，高雄地檢署表示，檢方複訊認定呂父與阿嬤共同決定棄嬰，因此將呂女阿嬤也列被告。但全案目前仍在偵辦，兩人涉及具體相關刑責，還是要等打撈到胎兒遺體，案情才較為明朗。

高雄市政府消防局向中央社記者表示，今天出動3車1艇8人，配合高雄市海上救難協會人員和員警在岸邊騎車搜尋，同時也派人到港區觀察水面狀況。

對於連續兩天都未打撈到攸關全案重要「物證」的棄嬰蹤影，消防人員透露，前鎮河水深約2到5公尺，水流流速並不快，但河底很多淤泥，水下能見度不高，幾乎伸手不見五指，加上棄嬰體積小，僅能靠觸覺搜尋。另外，棄嬰也可能被淤泥覆蓋，要找到有相當難度。

雄檢昨天深夜複訊後，認為呂父與阿嬤2人涉犯殺人罪，分別諭知以新台幣5萬元、3萬元交保。呂父先前警訊供稱，女兒分娩後發現胎兒沒有張眼、也沒哭聲，才會認為是死胎。6日下午5時多用塑膠袋包著胎兒，騎車丟棄在離住處不遠的前鎮河。

但家屬昨天說法，則是少女當天在住處廁所分娩後呼叫家屬幫忙，呂父一時間不知如何是好，又擔心女兒未婚產子傳出去遭街坊訕笑，才會用塑膠袋包覆胎兒丟入前鎮河。（編輯：孫承武）1091208

(中央社)