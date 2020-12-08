台北市陽明山擎天崗日前發生多起水牛暴斃，北市議員耿葳接獲陳情，指稱死亡牛隻的牛頭、牛角疑消失，陽管處今天說，經清查相關紀錄，並未有消失情形，會持續觀察。

擎天崗日前發生多起水牛死亡，陽明山公園管理處發言人張順發今天接受電訪指出，經統計，每年有2至5隻牛因越冬低溫死亡紀錄，像今年2月初有1隻、10月14日至今天有15隻。

國民黨北市議員耿葳提到擎天崗水牛群死亡，死因不明，今天又接獲民眾陳情，死亡水牛的頭、角疑消失，懷疑遭人拿走變賣，會要求警方調查。

張順發說，發現牛隻死亡派員到場勘查，並記錄時間、地點，從相關紀錄來看，未發現死亡牛隻的頭、角消失，若牛隻死亡是在人煙稀少地點，不排除被流浪犬叼走，會持續清查。

他表示，擎天崗死亡牛隻從10月14日至11月底，有7隻死亡，因數量略多，12月1日把死亡的1隻小牛送檢，今天在牛棚外發現1隻小公牛死亡，目前統計共16隻死，包含11隻小牛、5隻成牛。

張順發說，為釐清牛隻死亡原因，除找專家及相關單位協助，並通知學者到場勘驗，會持續關注牛隻有無拉肚子等徵兆，並派員隨時記錄。

陽管處已協請台北市動保處把小牛胃內含物樣本送往農委會家畜衛生試驗所進行檢驗，初步預估解剖及化驗約需2週。

陽管處表示，牛群分布在磺嘴山（約16隻）、頂山-石梯嶺（20餘隻）、擎天崗（約30隻）；今年調查在擎天崗牛有39隻，這次死亡牛隻主要位於磺嘴山、擎天崗，大部分在擎天崗。（編輯：李亨山）1091208

(中央社)