《天堂M》三週年改版重點介紹

由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》，上周(1日)宣布三週年將推出【大師伺服器】活動「支配之塔」及「眾英雄之地」，並開放跨服副本地圖「海賊島」及「提卡爾寺院」，其中「眾英雄之地」、「提卡爾寺院」將於12月9日登場，其餘將在12月陸續推出；今(8)日官方正式公布，玩家們眾所期待的三張「GAMA COUPON」領取規則，簽到滿35日可領取一張、使用300金幣可至商店購買兩張，擁有再次挑戰的機會！此外，官方將首度開放【世界交易所】讓全體玩家盡情交易販售，同步推出【伺服器移民】及【職業優化與裝備能力強化】活動，更優化部分職業技能與裝備能力。除了豐富的遊戲內容外，官方特別舉辦【三週年轉蛋網頁活動】，總價值千萬虛寶、與玩家一同享樂！迎接三週年《天堂M》攜手「創作金童」張峰奇合作歌曲，並加碼舉辦實體活動，於12月18日至12月20日在台北西門町打造【天堂M亞丁聖殿】邀請玩家一同朝聖、現場挑戰合成紫變再送虛寶！今(8)日晚間20:00官方粉專及官方YouTube將進行線上直播發表會，公布未來《天堂M》重大改版訊息，敬請鎖定！

《天堂M》超狂三週年活動 三張「GAMA COUPON」獲得方式大公開

同步舉辦「三週年轉蛋」一發入魂、千萬虛寶等你抽！

《天堂M》三週年歡慶活動，玩家除了可以開啟【GAMA隱藏COUPON】挑戰指定日期內製作與合成失敗的「狂戰士的徽章袋」、「菲莉亞的成長藥水」、「魔法娃娃卡合成」、「變身卡合成」之外，官方更推出玩家期待已久的三張「GAMA COUPON」，第一張可透過三週年簽到活動，完成35日累計取得，可獲得重新挑戰合成變身/魔法娃娃的機會，第二張及第三張則可透過300金幣於商店購買，可贖回稀有級以上曾經強化失敗的裝備，以及商城裝備。為盛大感謝全體玩家的熱情支持，官方特別舉辦【三週年轉蛋】以「中獎率100%，抽越多越容易中大獎」為遊戲概念．共有三種活動可兌換抽獎鑰匙，一、個人活動任務，完成擊殺怪物、系統使用、日常任務等遊戲內容；二、團隊活動任務，法利昂擊殺、攻城戰等挑戰；三、名人堂點讚及名人堂人氣投票，使用十把鑰匙可兌換抽獎機會一次，最高「S賞」獎勵有機會獲得「傳說製作秘笈(刻印)」、「英雄製作秘笈(刻印)」、「(神秘變身卡)英雄」、「(神秘魔法娃娃卡)英雄」等稀有大獎，虛寶總價值高達千萬金額！邀請玩家們一起試手氣、拿獎勵！

《天堂M》三週年特別感謝贈禮，祭出GAMA COUPON三張。(圖/遊戲橘子提供)

《天堂M》三週年活動獎不完！「伺服器移民」、「職業優化與裝備能力強化」、「世界交易所」

歡慶三週年，官方於上周宣布推出【大師伺服器】「支配之塔」及「眾英雄之地」，以及全新跨服副本地圖「海賊島」及「提卡爾寺院」可收集全新套裝與裝備。官方將首度開放【世界交易所】讓全體玩家盡情交易販售，可登錄英雄級以上武器、防具、飾品、技能書等道具，與目前伺服器交易所相同，最多可登錄30個道具，無論交易成功皆依照販售金額收取「名譽金幣」為手續費。【伺服器移民】將於12月16日中午12:00開放。

《天堂M》世界交易所，全新登場。(圖/遊戲橘子提供)

《天堂M》三週年「伺服器移民」將於12月16日開放。(圖/遊戲橘子提供)

此外，為提供玩家更優質的遊戲體驗，官方此次全面大調整【職業優化與裝備能力強化】，玩家最期待的兩大職業調整，一、騎士新增「聖潔支撐」技能：主動技能，消耗20HP與8個名譽金幣，可解除敵方施加在自身的減益效果；二、槍手新增「破壞:泰坦」技能：主動技能，消耗10MP與40個提煉石，針對泰坦類BUFF瞬間解除，包含岩石、子彈、魔法、致命、重擊、狂戰士(泰坦)等效果。裝備能力強化部分，包含：「真•冥皇執行劍」、「歐西里斯雙手劍」、「惡魔王雙手劍」等追加傷害，以及防具「法利昂的力量」、「法利昂的魅惑」等HP回復效果增加，「騎士范德的手套」將從+5(含)開始，每次強化近距離傷害+1，詳細職業優化與裝備能力強化資訊，請參考官網公告說明。

《天堂M》三週年「職業優化與裝備能力強化」提供更優質的遊戲體驗。(圖/遊戲橘子提供)

《天堂M》攜手「創作金童」張峰奇合作三週年歌曲「天堂M」

台北西門町打造實體「亞丁聖殿」12/18~12/20限時三日、挑戰合紫變拿虛寶

《天堂M》攜手「創作金童」張峰奇合作，耗時三個月譜寫獻唱全新歌曲「天堂M」，詞曲靈感來自「攻城戰」的熱血與刺激，詮釋氣勢磅礡的歌曲風格，官方將歌曲結合三週年宣傳影片共同釋出，讓玩家們留下最難忘的三週年盛事。

官方將於12月18日至12月20日在西門町(台北市萬華區中華一路與峨嵋街交叉口)打造《天堂M》「亞丁聖殿」，以中古世紀古堡為主要風格，並安排多位Coser與玩家共襄盛舉！邀請玩家現場挑戰合紫變，成功可加碼獲得限量特殊紀念品「三週年紀念硬幣」及「(神秘變身卡)英雄」，一同與玩家們歡慶共創三週年榮耀！

《天堂M》於今晚20:00 實況主搶先試玩三週年系列活動 同步預告重大改版資訊

官方將於今(8)日晚間20:00於官方粉絲團及YouTube直播，邀請《天堂M》資深實況主搶先試玩三週年系列活動，並且宣布《天堂M》三週年驚喜彩蛋與未來重大改版訊息，玩家們千萬不可錯過，敬請準時鎖定官方頻道。

(科技)