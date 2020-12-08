美國總統拜登日前接受紐約時報專訪時指出，未來在對美國的勞工與教育進行重大投資之前，將不會與其他國家簽署任何新的貿易協定，遭外界質疑，萊豬白吞了。對此，經濟部長王美花今稱，「拜登有他國內的問題，那我覺得要將心比心，因為新總統要先解決國內問題是可以理解的」。王的一番話，讓宅神朱學恒傻眼表示不能接收，沒想到繼「助日代表」後，台灣又多一名美國同理心部長。

對王美花的回應，朱學恒在臉書狠酸，「繼助日代表之後，我國又推出了一名美國同理心部長。拜登的決策早在選前就已經提過會以國內為主，連我都講過很多次」。可他不能接受，台灣這邊竟然毫無預期好像參加驚喜派對一樣毫無準備就只是個同理心部長，之前的情報收集在幹嘛？沙盤推演在幹嘛？

底下網友也傻眼直言，「被X了，還要將心比心就對了。什麼邏輯」、「影響國家經濟和民眾口袋的大事，居然交給一個只會講X話不會做事的部長，她坐這個位置很明顯酬庸來的」、「部長說將心比心，但誰跟我們將心比心~~~我們真不想吞萊豬啊」、「時空背景不一樣，所以全國人民大家要一起將心比心」、「將心比心.....政府自我安慰的說法而已！美日食物還是要國人吞下去，然後加入國際組織一樣遙遙無期，還真是好棒棒」！

王美花今要進入立院時，接受媒體聯訪，對於記者詢問，外界本來認為萊豬可以換一些利益，但拜登日前卻說不會簽訂新的貿易協定，這是否表示，元旦之後萊豬白吞了？王美花認為，台灣開放進口的，都是安全的東西，美國牛肉都進口8年了，大家都證明這些牛肉安全無虞，所以大家要用這個心互相理解。

至於外界稱萊豬可以換到一些協議，王美花更強調，我們（政府）不是這樣講的，對台灣來說，只要符合國際標準且安全的，台灣如果要加入國際組織，勢必要往這方向走。不管是CPTPP，還是其他國際組織，都是台灣要努力加入的目標，如果大家希望台灣能多加入這些國際組織，但卻又用這樣態度看待，台灣要如何走出去？有記者再問，但現在台灣要加入國際組織看起來更難了？王美花則回，本來就是要努力去做「大家要客觀就事論事來看這件事情」。

(中時新聞網)