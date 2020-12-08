近日發生移工在自主健康管理期間，經仲介公司安排混居一事，引發外界疑慮，勞動部勞動力發展署表示，經清查全國２２家醫管公司後，如有環境不佳有損勞工健康，將要求仲介公司督同限期改善，改善完成前，也不得安排移工入住，如致勞工權益受損，最高可處仲介公司３０萬元罰鍰。

勞動部勞動力發展署副署長蔡孟良表示，若仲介委託住宿、管理不佳醫管公司，涉嫌違反就業服務法第４０條第１項第１５款的「辦理就業服務業務，未善盡受任事務，致雇主違反本法或依本法所發布之命令，或致勞工權益受損。」，可處仲介６萬至３０萬元罰鍰。

蔡孟良說，雖然無法直接對醫管公司開罰，但如果環境不佳、有損勞工健康，將要求仲介公司督同限期改善，改善未完成前，不得安排移工入住，將使醫管公司沒有生意可接，進而促使其改善；勞動部也將建立「自主健康管理通報系統」，要求移工入境時，除了為其安排檢疫外，也要通報後續自主健康管理去處。

勞動部勞動力發展署署長施貞仰說，經清查各縣市醫管公司，目前有２１家醫管公司營業，已請各地方政府瞭解住宿情形。

據悉，由於目前醫管公司僅有在檢疫期滿後，遇到周六、周日才會請移工到該處暫時短暫停留，目前指揮中心傾向集中檢疫移工，若期滿時間遇到周六、日可再續住１至２天，但至於費用如何分擔，則待指揮中心討論。

(中時 )