「最美營養師」高敏敏學而優則教，日前受聘台北商業大學，擔任「企業健康管理保健保養品產業碩士專班」教師，教導營養學，她上課前原本緊張再三，就怕學生無心聽課，不料所有學生衝著她的「最美」名號，上課聚精會神，時不時拿出手機拍她，更有甚者架起單眼攝影機，捕捉她的身影，其中還有位媽媽學生，極力幫兒子作媒，知道高敏敏已婚，竟不死心要她介紹表妹給自己做媳婦。

高敏敏年初考上北商大MBA碩士，她的營養專長被校方相中，邀她來校任教，一週上一堂課，她不加思索答應，卻在學期開始前一晚緊張失眠，「我第一次在碩士課當老師，萬一大家都翹課怎麼辦？萬一只有小貓兩三隻怎麼辦？我豈不太沒面子」，她睡不著覺，乾脆起床背學生資料，把20多名學生的名字背得滾瓜爛熟。隔天一到教室，所有學生已坐好準備上課，還備好礦泉水，高敏敏大讚學生貼心可愛。

她上課過程中，頻見到有人拿出手機往台上拍照，她起初以為學生在拍攝黑板教材，連忙說：「同學不必緊張，這些投影片內容，我可以給你們檔案。」但學生卻仍拍個不停，高敏敏也就不干涉，不料下課回到家後，班上同學傳來一系列她講課的照片，還特別註明「有漂亮老師真好」，讓她苦笑不已。高敏敏表示，若能因此提升學生注意力以及學習表現，也算一件好事，笑說：「有位學生真的很挺我，自掏腰包買了我的書，發給班上所有同學，實在揪甘心。」

她授課班上的學生來自各行各業，年齡最高有50歲，她表示學生十分珍惜重返學校的機會，所以特別用功，「先不說作業都沒遲交，大家上課勇於發問，甚至還有同學問太多問題，被其他同學限制發問時數」。學生中有對母子檔，媽媽為了圓夢，和兒子一同考進學校當同學，媽媽學生顯然很喜愛高敏敏，上課第一天就嚷嚷要收她當媳婦，知道她已是人妻，不死心追問：「不然你有沒有妹妹或是表妹、堂妹，來跟我兒子配對一下。」討媳婦言論讓一旁兒子臉羞紅不敢看高敏敏，高敏敏連忙打哈哈帶過。

(中時 )