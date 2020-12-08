有些人學生時期就開始談戀愛，有些人則是出社會後才遇到好緣份，如果目前單身千萬不要著急，星座運勢網站「星座巫師」點出以下4個星座，年輕時的戀愛經驗都不太順利，一直要到年齡增長才能遇到好對象，晚戀反而更幸福！

▍1.摩羯座

摩羯座年輕時談戀愛太在乎對方感受，總是付出太多、遷就太多，每次到最後都拋下自我，變了一個人。經過一段又一段的感情，年紀增長的摩羯總算了解在感情中並不是付出多少就能獲得多少，面對愛情他顯得沉穩許多，散發出令人無法忽視的魅力，因此在成熟後比較能遇到對的人。

▍2.水瓶座

水瓶年輕時談戀愛太過自我中心，完全看不到自己的缺點，要等到水瓶出社會一段時間，心態漸漸成熟後，才會知道該怎麼去愛一個人。經歷幾次戀愛失敗後，水瓶才開始學會好好珍惜身邊的人，會為了對方著想並展現體貼。

▍3.雙子座

雙子在年輕的時候容易愛上對自己沒興趣的人，只要有才華、有個性、又對雙子愛理不理的人，他就會一頭栽下去，最後當然是悲劇收場。一直要等到雙子哪天突然想通了，想要穩定的關係，才會開始遇到真正適合自己的對象。

▍4.獅子座

獅子座年輕時容易在談戀愛的時候產生自卑心，覺得自己配不上對方，隨著年齡增長，閱歷更豐富，獅子座總算能放下那顆忐忑的心，顯得更加有魅力，也比較容易吸引到適合的對象。

(中時新聞網)