桂綸鎂、楊祐寧為戲勇闖國際舞賽，楊祐寧透露從影最緊張。（甲上提供）

《腿》幕後花絮：「純情楊祐寧篇」。（影／取自YouTube)

甫為人父的楊祐寧在新片《腿》與桂綸鎂攜手飆戲，他在片中飾演的角色是個天真浪漫的人，碰上了現實後卻是一步錯步步錯，只得讓太太桂綸鎂收拾爛攤子，他有感而發說：「我覺得很多時候並不是女生比較有肩膀，而是女生比較勇敢去面對現實，男人的勇敢是很愚蠢的，一直到男人願意面對自己的時候才會真的變勇敢。」

楊祐寧坦言自己的父母也有相似之處，父親是浪漫派，母親則是比較勇於面對現實也較知道停損點的時機，楊祐寧說：「就像片中小鎂的角色一樣，我覺得並不是這類型的女性比較有肩膀，她們還是需要被保護和被愛。」字句中透露出楊祐寧貼心純情的一面。桂綸鎂則誇他是個很聰明的演員，「他能很快速地感覺到我丟給他的東西，我們都是現場直接來，彼此很相信現場的場域和情感。」

片中桂綸鎂與楊祐寧因跳舞結緣，他們不僅為戲苦練難度極高的華爾滋，甚至為求真實而到國際舞蹈比賽現場拍攝，兩人得在各國專業選手面前起舞，讓楊祐寧大嘆：「我當時整個人從丹田到全身都在發抖，連講話都會抖，手也都是冰的，這真的是我從影以來最緊張的一次，甚至比任何大型獎項盛會都還要令我緊張。」

桂綸鎂也坦言：「因為最多只能跳兩次，我跟祐祐都希望自己盡量不要失誤，但我們也不知道到底能hold住到什麼程度。」而導演張耀升透露楊祐寧一站到台前竟發揮了200％的實力，在正式拍攝下他跳出了長久練習以來最完美的一次，讓導演張耀升也表示：「當觀眾掌聲響起的時候，他們好像就變成專業舞者，這種能力真的非常神奇！」該片12月24日全台上映。

(中時 )