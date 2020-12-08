某些餐廳會提供自助吧，讓客人隨意取用，通常沒有數量限制。可是如果喜歡的食物被其他人拿光，且店家也不補貨，究竟是誰的問題？引發網友爭論。

一名網友在臉書《爆怨2公社》抱怨，日前與家人到牛排店消費，水果自助吧竟出現了難得一見的草莓，全家人很開心要去拿，結果前面一對母子，無視後面排隊的人，拿起盤子狂夾，直接掃光所有草莓，讓他們當場傻眼。

原PO補充表示，當時用餐時間偏晚，店家表明草莓不會再補，幸好店家有加line送3顆大草莓活動，所以最後有吃到草莓，不然真的會更傻眼的離開。

其他網友紛紛回應：「丐幫一出手，食物就沒有」、「」我是覺得要夾東西，要留一點給別人，那是基本禮貌」、「超級扯的太貪心了吧……如果都沒人我覺得還好，但如果已經在後面等，還故意夾完，這就感覺超差的」、「不意外，好像啥都沒吃過一樣，有便宜就要佔，去火鍋店看到夾冷凍蝦的都覺得很好笑」。

不過也有另一派認為是店家的問題：「吃到飽就是這樣，他們如果吃的完沒浪費也沒有不妥，店家問題比較大，吃到飽就是要供應」、「自助吧不補東西應該是店家的問題，而不是拿取食物的客人的問題」、「為什麼不能全掃光？吃到飽店家不補是店家的問題啊，不然店家可以限量啊，為什麼要用道德綁架別人」、「吃不到是店家的問題。怕人吃就別標吃到飽，客人家多少吃的完是他的本事，怪錯對象了吧」。

(中時新聞網)