MLCC二哥華新科（2492）8日舉行法說會，該公司表示，被動元件需求持續增長，受制於合規供應廠商數量﹑擴展能力和生產設備供應有限，整體被動元件的供應量有限，未來被動元件的供貨將持續緊張，華新科第三季產能利用率已經超過90％。
展望2021年，華新科歸納成長動能包含5G基礎建設、雲端伺服器、 HPC高效電腦、IoT、自動駕駛、人工智慧、東京奧林匹克經濟以及Covid 19後報復性購買亦將推動增長。
此外，汽車應用的元件需求目前正逐步恢復，並將持續如此。華新科表示，今年第三季產能利用率已經超過90％，新設立高雄加工出口區新廠在2020年下半年提升MLCC整體產能達10％；另外，公司將於2021年在高雄科學園區設立新廠，生產面積約為4.58萬平方公尺，主力產品將鎖定LTCC及車規MLCC。
華新科7日已公告11月營收，達34.86億元，月增6.32％、年增54.28％，為今年以來單月營收次高紀錄。
(工商 )
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