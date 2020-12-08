財政部於今年10月5日發布修正「菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點」，自明年1月1日起，國人超買菸酒入境、罰鍰將加重。
依照規定，超買捲菸罰鍰將提高為每條（200支）1千元；雪茄菸則細分為非葉捲雪茄及葉捲雪茄，非葉捲雪茄每25支處罰鍰500元，葉捲雪茄菸維持每25支處罰鍰4千元。
若超買酒精成分10％以下之酒類每公升處500元罰鍰，超過10％者，每公升處2千元罰鍰；菸絲則維持每磅罰鍰3千元。
現行捲菸罰鍰基準為每條500元，但財政部指出，自2017年提高菸稅後，課稅菸與未課稅菸價差擴大，致使部分人士存有僥倖心理，認為私自超帶香菸入境即使被抓到，罰鍰也跟稅額相當，故鋌而走險。
為有效杜絕走私，因此財政部調高罰鍰，超過免稅數量未申報之捲菸罰鍰加倍為每條1千元。
近年來最知名的超買菸品案莫過於2019年7月爆發的國安特勤私菸案，前國安局少校因被控利用總統蔡英文出訪機會團購免稅菸，包括總統專機上購買的免稅菸共計9,797條，總計逃漏菸酒稅、健康捐及營業稅共587萬元，關務署指出，目前在行政罰部分已做出裁罰。
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(工商 )
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