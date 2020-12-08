魏德聖與造型團隊討論戲服的設計。（米倉影業提供）

《臺灣三部曲》戲服希望還原400年前的歷史。（米倉影業提供）

導演魏德聖籌備20年的史詩之作《臺灣三部曲》，獲得民眾大力支持，電影集資已募得1億2385萬元，不過距離3部電影的製作費40億元有很長的路，目前也持續集資中。距離電影開拍還有9個月，劇組已召集70名工作人員入組，更有日韓跨國團隊克服困難來台，魏德聖說：「前製期就有這麼多工作人員，應該是台灣電影少有的大規模。」每月至少花費600萬以上的人事費用，這筆金額是不小的壓力，但魏德聖表示：「現在雖然花得多，但這計畫這麼龐大，不能有閃失，每個層面都要面面俱到，提前準備到位還是比較安心。」

電影將重現400年前大航海時代的臺灣，製作規模宏大，從劇本到美術、道具、場景無一不考究，盡力還原當時的臺灣風情，除電影各場景動工搭建，戲服、道具也參考史料打造，團隊花了2個月半的時間訓練50多名素人演員，希望重現400年前草原上西拉雅獵人的英姿，預計於12月底確定《首部曲：火焚之軀》中的主要角色人選。

雖然籌備《臺灣三部曲》的拍攝資金40億元不輕鬆，但團隊並不孤單，共23908名民眾參與群眾集資，也即將突破台灣史上群眾集資最高集資人數紀錄，魏德聖說：「謝謝各界踴躍幫忙，雖然資金缺口仍在，但我們也努力找更多投資。國發會、文化部、經濟部和眾多立委也傾全力支持這個台灣400年系列計畫，對我們來說都是非常大的幫助。」

(中時 )