美國空軍退役准將葉格（Chuck Yeager）的妻子今天表示，葉格在美東時間晚上近9時與世長辭，享耆壽97歲。

法新社報導，葉格是突破音障的第一人，是20世紀人類航空史上最重要的傳奇人物之一。

葉格的妻子維多利亞（Victoria Yeager）用丈夫的帳號推文說：「我要告訴大家一個令人悲痛萬分的消息，我一生的摯愛葉格將軍已在美東時間近晚上9時撒手人寰。」

「不可思議的一生，美國最偉大的飛行員，他遺留下來的力量、冒險和愛國精神將流芳百世。」

維多利亞並未詳述丈夫的死因。

美國二戰戰鬥機飛行員葉格1947年駕駛貝爾（Bell ）X-1試驗機打破音障，為美國太空計畫鋪平道路。

葉格2007年接受法新社訪問時說：「這為太空、星際大戰和衛星敞開大門。」

1983好萊塢賣座電影「太空先鋒」（The Right Stuff）描述的就是葉格如何打破音障飛行，除了記錄首批太空人背後的艱辛，更向他們的偉大成就致敬。

葉格1923年2月13日出生在西維吉尼亞州的小鎮麥拉（Myra），從小跟著父親一起修理敞篷小貨車。他1941年9月加入美國陸軍航空團（Army Air Corps）後先擔任機械工，後來接受飛行員培訓。

葉格大部分的職業生涯都是擔任軍事指揮官，在1950和1960年代指揮美國戰鬥機中隊，1975年從美國空軍（US Air Force）退役。

(中央社)