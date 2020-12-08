針對全國人大14名副委員長遭美國政府宣布制裁，中國國務院港澳辦今天說「上帝欲使其滅亡，必先使其瘋狂」。若美國國務卿蓬佩奧「肆意上演最後的癲狂」，到頭來只會自食惡果。

中國國務院港澳事務辦公室今天午後發布聲明，作上述表示，是首先對此事作出反應的北京中央單位。

港澳辦聲稱，美國國務院這種行徑「完全違背國際法和國際關係基本準則，是歇斯底里式的政治霸凌行徑」，中國對此表示強烈憤慨和譴責。

聲明又說，美國自身早已建立起「密不透風的維護國家安全法律體系」，制定了關於議員宣誓效忠和資格喪失的嚴格法律規定，卻對中國全國人大常委會依照本國法律和國際通例「完善『一國兩制』法律體系」、維護國家安全和香港特區憲制秩序的「『正當之舉』肆意詆毀、粗暴干涉、野蠻打壓」，完全是「赤裸裸的雙重標準和強盜邏輯」。

這項聲明宣稱，事實一再證明，蓬佩奧（Mike Pompeo）之流「令人唾棄的伎倆完全是徒勞的，根本沒有任何作用」。「港區國安法」的實施，使香港「社會重回安定，法治正義得到伸張。反中亂港分子被清除出立法會後，立法會的運作更加順暢高效，建設性作用得到更好發揮」。

聲明說，美方每次制裁，只會使「中國人民維護國家安全的意志更加堅決，只會令香港各界人士更深刻地看清美式霸權主義的醜陋面目」，絲毫動搖不了中國政府堅定不移貫徹「一國兩制」方針的決心和信心。

(中央社)