12年前因綁架性侵女童，震驚韓國社會的性侵犯趙斗淳12日凌晨將出獄。隨著媒體曝光趙斗淳近況，民眾對他恐懼及憤恨升溫，網路上不斷出現宣稱將「嚴懲趙斗淳」的留言及影片。

朝鮮經濟報導，依法務部及警方說法，趙斗淳12日上午5時到6時將出獄，回到居住地京畿道安山市。趙斗淳原在慶尚北道浦項市的監獄服刑，但在出獄前移至他處進行心理治療，法務部未公布趙斗淳實際出獄地點。

不過，這並不影響韓國民眾對趙斗淳的憤恨，許多人透過YouTube影片、社群網站貼文等方式，預告要「嚴懲趙斗淳」，宣稱將在趙斗淳出獄時到現場直播等。

韓媒news1報導，每當媒體報導有關趙斗淳的消息時，總會出現這類發言，顯示韓國網友相當關心此事。

今年9月曾有自稱住在安山的網友表示，他將趙斗淳的臉設為手機畫面，如果趙斗淳出現在他眼前，「一定會用劍道4年、拳擊5年、柔道1年經歷來報仇」。這則貼文至今已有13.6萬次點閱，獲2700次推薦、480多條留言。

JTBC電視台日前訪問趙斗淳同期獄友，受訪者表示，其他受刑人知道趙斗淳的罪行後，曾經毒打他、將他視為垃圾，但趙斗淳完全看不出有反省，「詢問姓名時也是光明正大地說自己是趙斗淳」。

根據JTBC節目內容，趙斗淳接受檢方訊問時曾表示，他喝醉時會忘了自己做過什麼，曾兩度在酒後殺害家中飼養的狗，其中一隻狗的眼睛還慘遭棍棒戳入，而這些事都是在他酒醒後由妻子轉述得知。

此外，趙斗淳也曾表示，他曾因聽到監視器或電視發出的電波聲，產生性衝動並自慰。

節目播出後，許多網友在相關報導下留言，要求「乾脆不要放他出來了」，「為什麼要把稅金用在這種人身上」，「打算要一直監視他的話不如關回去判他死刑」，對趙斗淳將出獄表達強烈不滿。

趙斗淳出獄後，依規定應配戴電子腳鐐7年，並由專人24小時1對1監視，每週都要報告交通動線等生活規畫。檢方先前還追加申請禁止趙斗淳攝取一定量以上的酒精、禁止接近被害人及兒童保護設施、限制在深夜外出等，但法院尚未做出裁決。

韓國國會2日也通過修法，將對性犯罪者出獄後居住地公開項目擴大至道路名及門牌號碼，此項規定於宣布後立即生效，因此趙斗淳也適用，地址公開後，可能會有對他不滿的民眾找上門。

警方對此表示，若有私自報復行為，會依法處理，轄區警察署也組成「趙斗淳應對小組」，24小時密切監控趙斗淳的狀況，也將持續對趙斗淳進行性觀念及酒精治療等輔導計畫。

趙斗淳2008年將一名女童綁架到教會廁所性侵虐打，造成受害女童多處重傷及永久性的臟器損壞，至今都必須使用尿袋。趙斗淳因這起案件入獄之前，就曾犯下性侵及傷害致死罪等17項前科，但都因酒醉為由獲得輕判。

(中央社)