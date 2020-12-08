川普繼續質疑計票結果

美國總統川普和團隊在連串法律挑戰，但卻接連失利後，周一乾脆直接衝著當選人拜登來，為了讓威斯康辛的數千計張選票宣告無效，直接告了對方。

據《每日郵報》（Daily Mail）7日報導，川普在民主黨大票倉密爾瓦基郡（Milwaukee County）與的訴訟中，直接署名「川普、彭斯（Michael Pence）等告拜登、賀錦麗等」。

而值得注意的是，川普的訴訟針對民主黨票倉，尋求作廢拜登的不在籍選票，但卻不提對自己有利的郡。就在川普律師團隊前成員鮑兒（Sidney Powell）和盟友在密西根及喬治亞打官司失利，遭受猛烈抨擊後，川普直接針對拜登提出了訴訟。

而在拜登獲勝的第3個關鍵決戰州賓州，德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）表明，想要直接上最高法院辯解。他推文說，陳情人的法律團隊已問他，願不願在美國聯邦最高法院（SCOTUS）為相關的訟案辯護。而他表示，要是法院發出調取案卷令狀，並承接這案子，那他願意這麼做。

克魯茲2016年在共和黨總統候選人提名初選中，成為川普手下敗將，川普甚至攻擊他的妻子和父親，但最後他卻成為忠實擁護者。

(中時新聞網)