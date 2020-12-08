疫情衝擊加上不少明星意外離世，讓2020年成為不少人很想跳過的一年。然而為了好好告別今年，Yahoo奇摩今（8）推出「2020 Yahoo奇摩年度回顧專題」，公佈年度十大國內外新聞及娛樂榜單，包括「台灣十大新聞事件」、「台灣十大新聞人物」、「國際十大新聞事件」、「國際十大新聞人物」及「十大娛樂事件」排行榜，帶你從新聞角度回顧今年國際間與台灣的新聞大事。

台美總統大選、新冠肺炎席捲國內外新聞事件、新聞人物榜單！台灣十大新聞事件「韓流落幕」、「辣台妹連任」雙雙進榜，「萊豬美牛」、「口罩實名制」、「禁止入境政策」等重要政策也吸引民眾關注！「韓國瑜」連續三年蟬聯台灣十大新聞人物冠軍，防疫英雄「陳時中、唐鳳」也成矚目焦點！國際關注話題則由美國大選、新冠肺炎疫情搶佔半數國際十大新聞事件席次！「川普」連任失利，登國際十大新聞人物之冠，「拜登、賀錦麗」勝選入主白宮也同步上榜！

2020憾事頻傳，國內外娛樂圈不少巨星殞落，網友大呼惋惜！「十大娛樂新聞」榜單半數皆是明星逝世消息，包含小鬼「黃鴻升」、國標女王「劉真」、羅姐「羅霈穎」、日星「志村健」及《黑豹》男星「查德威克」！唯一入榜的好消息則是唐綺陽、陳文茜轉戰Podcast另闢新舞台！

【2020年台灣十大新聞事件】萊豬美牛鬆綁惹爭議

「台灣十大新聞事件」以國家政策及選舉事件引起最多關注。爭議十餘年的「萊劑美豬」將於2021鬆綁進口，引發各界譁然，位居榜首；其他國內重大政策包括「通姦除罪化」、防疫相關的「口罩實名制」與「禁止入境政策」名列第5、6、10名。「首位遭罷的市長韓國瑜」與「連任成功的總統蔡英文」，同樣高票卻是兩樣情，奪下第2名與第4名；而「參謀總長沈一鳴殉職」、「前總統李登輝病逝」則排名第3、8名。「錢櫃大火」燒出公安疑慮，亦榜上有名。儘管選舉牽動人心，然而從萊劑美豬爭議、錢櫃大火、軍機失事或防疫政策，顯示國人對健康、公共衛生與安全也高度關注。

Yahoo奇摩「2020年台灣十大新聞事件」排行榜。（Yahoo奇摩提供/黃慧雯台北傳真）

【2020年台灣十大新聞人物】選舉話題熱度不減！韓國瑜蟬連三年冠軍

選舉議題持續攻佔網友眼球，「韓國瑜」總統大選失利又遭罷免，市長回歸庶民話題性十足，三度蟬聯「台灣十大新聞人物」冠軍寶座；橫掃817萬票連任成功的總統「蔡英文」排名第6名；施政滿意度高漲的新北市長「侯友宜」也上榜搶下第3名。新冠肺炎成2020重要關鍵事件，也讓防疫國家隊強勢霸榜！鐵人部長「陳時中」與數位政委「唐鳳」因防疫有成，人氣節節攀升，位居第2、8名；台積電創辦人「張忠謀」三度出使亞太經濟合作會議（APEC），一度與川普、習近平同框也奪下第4名。萊劑美豬政策成全民矚目焦點，朝野攻防不斷，砲火連連的「柯文哲」、民調支持度直直落的「蘇貞昌」、及改為強力背書萊豬的農委會主席「陳吉仲」，分別排名第5、9、10名。

：Yahoo奇摩「2020年台灣十大新聞人物」排行榜。（Yahoo奇摩提供/黃慧雯台北傳真）

【2020年國際十大新聞事件】疫情成國際新聞重點

11月美國總統大選影響全球政經局勢，「開票延宕選情膠著」成年度「國際十大新聞事件」第1名。新冠肺炎來勢洶洶，搶佔近半數席位，從「首例確診死亡」、「東奧延期」、到「升級為國際公衛緊急事件」，連帶「重挫美股觸發熔斷」，分別排行第2、6、7、9名。全球各地頻傳天災人禍，也讓網友大呼「2020怎麼了？」，包括第3名「澳洲野火」、第4名「NBA傳奇球星Kobe墜機身亡」、第8名「黎巴嫩大爆炸」等事件。而引發全美反種族歧視示威潮的「非裔男遭白人警施暴致死」及香港頒布國安法引發的「美撤港優惠待遇」事件亦榜上有名。

Yahoo奇摩「2020年國際十大新聞事件」排行榜。（Yahoo奇摩提供/黃慧雯台北傳真）

【2020年國際十大新聞人物】川普奪國際新聞人物之冠

網友密切關注美國總統大選，「川普」連任失利提出訴訟奪下「國際十大新聞人物」榜首，白宮新主人「拜登」、美首位女副總統「賀錦麗」緊接在後拿下第2、5名。其餘國際人物榜單也受疫情高度影響，爭議不斷的WHO「譚德塞」排名第3名，各國元首也成鎂光燈焦點，包括身處佛系防疫無效還染疫的英首相「強生」，與因防疫操勞舊疾復發閃辭的「安倍晉三」，分別位居6、9名。而美中關係惡化也讓「習近平」搶下第4名席次。此外，因為神隱而掀替身傳聞的「金正恩」、站在香港自由兩端光譜的「林鄭月娥」及美國務卿「蓬佩奧」也成網友矚目人物。

Yahoo奇摩「2020年國際十大新聞人物」排行榜。（Yahoo奇摩提供/黃慧雯台北傳真）

【2020年十大娛樂新聞】眾星殞落佔榜半數

國內外娛樂圈今年悲報頻傳，不少演藝圈明星殞落，佔半數「十大娛樂新聞」榜單，引網友惋惜。主持多個節目、人氣超高的小鬼「黃鴻升」驚傳驟逝、國標女王「劉真」與死神搏鬥45天，等不到換心離世、資深藝人羅姐「羅霈穎」家中猝逝，圈內好友不勝唏噓、日星「志村健」染新冠肺炎不幸離世、《黑豹》男星「查德威克」抗癌四年終究不敵病魔，而遭槍擊重傷的「館長（陳之漢）」亦成榜單一員。「豬（羅志祥）揚（周揚青）變色」毀滅性分手信成震撼彈、「張清芳、宋學仁15年婚變」引多方猜測、「澎恰恰破產」的消息也成為街頭巷尾熱議話題。受疫情影響，許多演藝圈活動停擺，藝人紛紛轉戰網路與粉絲互動，「唐綺陽、陳文茜轉戰Podcast闢新舞台」排名第10，成唯一入榜的好消息！

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