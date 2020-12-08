連鎖餐飲集團漢來美食(1268)2020年單月營收自7月恢復年成長，11月維持穩健表現、連5月改寫同期新高。展望本月，集團看好外出用餐需求仍強，持續緊鑼密鼓籌備展店，並針對不同客層備妥多樣選擇因應，全力衝刺歲末業績、並為明年營運成長儲備動能。

漢來美食公告11月自結合併營收3.1億元，雖因無連假效應挹注、較10月3.31億元減少6.45％，仍較去年同期3.06億元成長1.42％，連5月改寫同期新高。累計前11月合併營收31.02億元，較去年同期34.29億元減少9.53％，衰退幅度較前10月10.6％持續收斂。

展望12月，雖然秋冬防疫專案啟動、要求民眾進出8類場所需強制戴口罩，但在政府防疫措施得宜、民眾防疫知識及安全感普遍提升，加上振興三倍券期限截止前的刺激消費效果、聖誕節聚餐需求帶動，漢來美食預期12月的外出用餐需求仍強。

同時，漢來美食今年展店計畫尚未結束，主推個盅雞湯的新品牌「安那居」將進駐高雄夢時代美食街第2家分店，且與中友百貨首店不同，融入集團品牌「福園台菜」的道地台菜及小吃、增添更多台菜元素，預計21日試營運、28日正式開幕。

因應消費者宅在家用餐需求，漢來美食已推出「來拌麵」常溫食品及多道冷凍熟食的電商產品，全台19個品牌、共45家餐廳亦推出可滿足消費者不同飲食需求服務，以鎖定不同客層提供多樣選擇的品牌策略，全力衝刺歲末業績、並為明年營運成長儲備動能。

漢來美食受惠第三季獲利報復性反彈，大舉彌補上半年獲利衰退缺口，使前三季稅後淨利2.09億元、僅年減1.86％，每股盈餘（EPS）5.63元，雙創同期次高。集團將力拚下半年營運逐季成長，帶動全年獲利表現優於去年、挑戰新高。

(時報資訊)