對於2021年的股市展望，聯博投信股票投資策略師李長風表示，隨著美國選舉落幕、疫苗可望問世，市場不確定因素逐漸消退，全球股市明年可望進入疫情後的主升段，建議投資人回歸基本面，尋找具成長潛能與反彈機會的投資題材。看好中國及美國的股市，至於貨幣面，美元明年仍看貶，而人民幣則看升；在投資配置上，主軸為科技、醫療和消費族群，再搭配景氣循環股和價值型股票。

全球市場中，美國具政策面、資金面與基本面的利多加持，2021年可望延續今年下半年的漲勢。李長風表示，熊市結束後，通常先由股市評價面帶領股市漲幅。但進入主升段後，企業盈餘成長力將是推升股市續航的關鍵。目前美國政策不確定性已趨緩，分裂政府的狀況，削弱原本市場預期企業加稅政策對企業獲利的影響幅度，加上在極低利率環境與大規模的財政刺激政策支持，聯博預估美股2021年S&P 500指數每股盈餘成長可望反彈超過20%，值得投資人長線布局。

李長風認為，美國市場資金豐沛，選後資金可望回流風險性資產，支撐股市後市成長空間。投資人若想掌握景氣復甦的投資機會，可聚焦醫療保健、科技、消費等成長型產業。2019年至2022年S&P 500指數各類股年複合增長率中，醫療保健、科技、通訊服務、非核心消費等成長型類股每股盈餘成長率超過10%，而每股營收成長率超過5%。這些成長型產業在景氣擴張期，甚至進入景氣緩和期都能持續成長，維持中長期續航動能。

而全球市場歷經疫情後，許多投資趨勢也已成形。科技類股方面，因應遠端辦公與社交距離等新生活型態，包含雲端公司、電子支付與影音串流平台等產業值得投資人關注。另一方面，先前受到選舉風險壓抑的醫療保健類股，近期在疫苗研發利多帶動下出現反彈，再度重回投資人目光。李長風表示疫苗研發是短期利多，建議投資人部屬後疫情時期的醫療保健產業投資機會，包含疫苗與治療方案、檢驗公司、照護設備、醫療科技、創新醫療設備等。

(時報資訊)