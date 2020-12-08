演繹咖啡工藝美學 金門農工林克威奪全台大賽銀獎

用心加上一種說不上來的天分，金門農工餐飲管理科同學林克威，在3至4分鐘的手沖咖啡過程中，萃取出讓人啜飲甘醇、餘韻，迴繞於舌尖和味蕾之間的美感。（李金生攝）

林克威在《2020莫凡彼咖啡拉花暨手沖咖啡競賽》拿下第2名的佳績，讓坐落於外島的金門農工，在全台每年百億商機的咖啡天地，也占有令人驚豔的一席之地。（李金生攝）

林克威同學與校長劉湘金（右二）、科主任陳怡婷（右一）和〈凌加咖啡〉負責人胡凌雄分享得獎的榮耀。（李金生攝）

用心加上一種說不上來的天分，金門農工餐飲管理科同學林克威，在3至4分鐘的手沖咖啡過程中，萃取出讓人啜飲甘醇、餘韻，迴繞於舌尖和味蕾之間的美感，在《2020莫凡彼咖啡拉花暨手沖咖啡競賽》拿下第2名的佳績，讓這所坐落於外島的職校，在全台每年百億商機的咖啡天地，也占有令人驚豔的一席之地。

目前就讀金門農工餐管科3年級的林克威，在大多數人的眼中是1個功課平平，甚至相當不起眼的學生，但他對學習咖啡相關技能的偏好，卻讓他打開生命的一扇充滿陽光、希望的窗口，搖曳出不一樣的精彩職校生涯。

在科主任陳怡婷的安排引導下，林克威在高二進入與該校建立建教合作關係的〈凌加咖啡〉實習，接受負責人胡凌雄的悉心指導，深化相關課程的學習，在準職人的養成訓練中，取得學以致用的淬鍊機會，讓自己的咖啡拉花和手沖咖啡技藝，包括風味、餘韻、酸質、醇厚度、平衡度，乃至於個人風格的傳達，都有脫胎換骨的進化和獨具的呈現。

林克威主動報名參加12月3日在開南大學登場的《2020第五屆莫凡彼南開盃咖啡拉花暨手沖咖啡創意競賽》，在高手如雲，業界譽為「華山論劍」的年度咖啡競賽平台中，以其精湛的手法和技藝，讓萃取出水的咖啡展現一種仿如超逸工藝的美學，在入口瞬間中陳述一種華麗、奔放，又不失含蓄美感，讓評審群激賞不已的味道。

拿起手中的咖啡杯，在黃褐色與黑色水液中，搖晃出層次不一的香氛與醇度，仍在不斷學習的林克威，知道自己放送和揮發的是一種感動和精彩。

(中時 )