據《紐約時報》報導，面對川普律師團毫無根據地指控選舉舞弊，全美超過1500名律師與法學專家向律師公會聯署致信，指出「有執照執行法律業務，並不代表有執照可以說謊」，呼籲公會針對川普律師團展開調查，如果有必要可祭出懲罰，其中包括川普的私人律師、律師團主帥朱利安尼（Rudolph W. Giuliani）。

這封由多名前任法官、前任聯邦檢察官以及法學教授所連署的信件中指出，「虛假指控大規模舞弊、向法院提出毫無意義的訴訟案，一再尋求破壞選民對於我們選舉正當性的信心，此等行為對律師而言是完全站不住腳的」，並川普律師團表達嚴厲譴責。

連署信中還特別指出在7日傳出確診的朱利安尼，他的「大規模選舉舞弊」指控毫無根據，在法院被法官質問時還大發雷霆的他，「目的很明顯，就是要助長川普陣營企圖讓大選公信力降低」。

連署信也針對了另一名川普律師團成員迪傑諾瓦（Joseph diGenova），他上月才公開威脅遭川普炒魷魚的網絡安全和基礎設施安全局局長克雷布斯（Chris Krebs）的。由於克雷布斯聲稱「大選史上最安全」而遭川普逼辭退，而迪傑諾瓦曾在接受極端保守派的挺川媒體《極限新聞》專訪時，聲稱「克雷布斯拖出去槍斃」。

目前川普團隊與在共和黨內盟友所發起的選舉訴訟案幾乎是節節敗退，在全美發起將近50份挑戰大選結果的訴訟案，若非遭駁回就是輸掉。就在7日，先前聲稱要揪出藏在大選中的「海怪」但遭川普切割的挺川律師鮑爾，她在密西根州與喬治亞州所提的選舉舞弊訴訟案也都遭駁回。

即便如此，川普與其律師團仍持續打選舉官司，但也引起法界批評他們的行為根本微不足道，甚至不負責任。

(中時新聞網)