好市多試吃蛋糕，男子狂拿十多盤，還假掰喊「你的蛋糕店開幕了」引發網友熱議，兩派人馬全戰翻。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

賣場設試吃攤位讓民眾嚐味道，但有人卻會重複拿取，想免費吃飽。一名網友分享，逛好市多遇蛋糕試吃，其中有民眾一次端走兩盤，遭陌生男子罵髒話嘴爆，但偷偷一看才發現，男子本身先後拿了十多盤蛋糕，還笑說「你的蛋糕店開幕了」，超扯行為引發網友熱議，但兩派人馬持不同看法戰翻。

一名網友今在臉書社團《爆料公社公開版》PO文表示，昨天晚上去逛好市多，碰巧遇見蛋糕試吃的活動，忍不住去排隊品嚐。豈料，在排隊過程當中，有位民眾拿了2盤蛋糕後，竟遭一名男子飆罵髒話。

該網友當下並未多心，但輪到那位怒罵髒話的男子去拿時，他也是一次拿走兩盤，讓原PO有點不太明白，因此便偷偷跟著對方走，結果竟發現男子的推車中有好多空盤，讓他超錯愕，忍不住心想，他在那邊罵人也不看看自己的行為，「你一次拿10幾盤，原來最ＸＸ就是你」，且吃完後垃圾還亂丟。

原PO也說，最扯的是男子吃完剛拿蛋糕後，疑似想回去排隊多拿，甚至在走回去的路上興奮地說：「你的蛋糕店開幕了！」引發網友熱議，「沒違反規定，但是民眾觀感不佳」、「重點不是他罵別人拿兩盤，結果自己拿更多嗎？」、「拿的份量都可以組一塊了」、「了不起，很有耐心的排隊吃到飽」。

有部分網友認為，重複去拿試吃的行為很不可取，甚至有人批評，這樣很沒公德心、怎能如此貪小便宜？想吃的話，買一顆回家就好；但也有一派網友表示，他並沒有違反規定，有繳會員費也有排隊，只能說是旁人看了會觀感不佳而已，大概有錯的地方是亂丟垃圾啦！

(中時新聞網)