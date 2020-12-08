鴻海（2317）墨西哥廠驚傳遭到勒索軟體「DoppelPaymer」攻擊，據外媒報導，駭客向鴻海勒索1,804枚比特幣（約當3,450萬美元），稍早鴻海公司對外證實，美洲廠區確曾遭受網路勒索病毒攻擊，目前內部資安團隊已完成軟體以及作業系統安全性更新，同時提高資安防護層級。受影響廠區網路已逐漸恢復正常中，對集團整體營運影響不大，相關資訊也已與客戶、供應鏈夥伴同步。

據資安新聞網站Bleeping Computer周一的報導，DoppelPaymer在11月29日發起的攻擊，駭客加密了某家蘋果供應商北美營運有關的資料，並要求該公司支付1,804枚比特幣（目前市價約3,450萬美元）以取得解密工具，據傳此次攻擊的對象就是鴻海位於墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez）的組裝廠，在遭駭後，已導致檔案被竊、毀壞，同時經加密以便勒索，勒索函中也言明，「如果中毒後3個工作日內不聯絡，首批資料將被公諸於世…，而且其他資料將無法取得」。

在消息傳出後，鴻海亦發布聲明證實，「美洲廠區近日遭受網路勒索病毒攻擊，目前內部資安團隊已完成軟體以及作業系統安全性更新，同時提高資安防護層級。本次攻擊，受影響廠區網路逐漸恢復正常中，對集團整體營運影響不大，相關資訊也已與客戶、供應鏈夥伴同步。」

另據側面消息了解，鴻海並未支付贖金。

(工商 )