「小豬」羅志祥今年4月被舊愛周揚青揭露分手真相，批評他性關係混亂，最近疑似小豬助理和別人對話流出，暗指他和網紅過從甚密，甚至稱他們每周會發生一次關係，雖小豬助理已經報警，強調是被盜帳號，仍重挫羅志祥形象，而周揚青至今老神在在，今(8日)凌晨更發文安慰失戀粉絲，送暖說：「那就找更好的唄」。

羅志祥和周揚青交往9年，今年初頻傳分手，4月周揚青發長文爆羅志祥私下愛搞「多人運動」，甚至與旗下藝人有染，使小豬工作全無，有網友批評周揚青此舉毀了羅志祥所有成就，周揚青當時生氣表示：「我如果想要毀掉他（羅志祥），絕不是只到今天這一步，如果他只是單純的劈腿分手，我絕不會寫這篇文章，我說最後一遍，我會以這樣的方式是因為他行為品質敗壞，道德淪喪，並且絕無改過的可能，所以不願再讓其他女生受害！」

周揚青回應網友。（圖／翻攝自微博）

懶理羅志祥最近又陷風波，周揚青今在微博小號寫下：「當你丟了東西心情不好的時候，去買一個和丟的一模一樣的東西騙自己沒丟心情就變好了，這還是幾年前我媽教我的。但這前提是你要努力賺錢​​​​」。有網友回：「只有錢才能帶來安全感吧～」，周揚青笑說：「雖然不願意承認，但是確實是非常強烈的安全感，你在其他方面遭受打擊的時候，你都可以安慰自己『沒關係，我還有錢』哈哈哈哈哈」。

周揚青先前否認想毀掉羅志祥。（圖／翻攝自微博）

另有網友問：「失去的愛情丟了，找不到一樣的男朋友」，周揚青說：「那就找更好的唄」，「找不到就單著唄，單身又不是啥可怕的事兒」，有人說：「但是偷東西的人沒受到懲罰還會害別人」，周揚青又正能量表示：「你咋知道他們不會受到懲罰？」

(中時新聞網)