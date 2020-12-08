健保署9月起為8類特材訂定極端值，盼減輕民眾負擔，但新制上路2個月，卻有531筆特材將價格往上調，其中194筆直接漲至極端值。健保署先前表示要開放民眾查詢價格調整歷程，隨後又收回，今日則表示，待克服技術上的問題，會研議開放民眾查詢。

根據健保署6月15日至11月5日的資料，8類特材的1萬筆資料當中，有19％特材降價、5％漲價，剩下價格未變動。健保署醫審及藥材組專門委員黃育文表示，漲價品項計有531筆，其中的194筆直接漲至極端值。

漲價最多的品項是人工水晶體（308筆）、特殊材質人工髖關節（80筆）、冠狀動脈塗藥支架（39筆）、調控式腦室腹腔引流系統（30筆）、生物自主心臟瓣膜（29筆）、冠狀動脈塗藥支架（23筆）、特殊功能人工心律調節器（20筆）、複雜性心臟不整脈消融導管（2筆）。

黃育文表示，極端值的訂定是健保署與各學會達成的共識，在極端值以下即是大家可接受的價格。對於今日醫改會所說的，從1萬1960元漲到4萬2200元的人工髖關節，經健保署了解，是醫院刊載錯誤。1萬1960元是6月15日的價格，當時有人質疑為何這類特材價位如此低，院方主動發現後便在隔日改為4萬2200元。對於這類和同儕價差太大的，健保署會主動進行了解。

至於價格調整歷程，黃育文表示， 目前健保署內部已在設計自己的監控機制，但要開放民眾查看，技術上還有一些困難，還在設計中。待克服技術上的問題，內部機制建置到位，將研議開放民眾查詢調整歷程。

(中時 )