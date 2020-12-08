火腿「大王」王柏融今年結束第2個球季，今年出賽機會銳減，以打擊率2成07作收，表現不如預期，而陳冠宇身為旅日前輩，他認為王柏融比起去年來看日文更進步，也更能融入球隊，因此不擔心他明年的表現，因為他一直是一名好打者。

王柏融今年僅有52場出賽，繳出87打數18支安打，2轟、9打點、打擊率2成07的成績，甚至在球季中段以後大多以代打出賽，鮮少獲得先發機會，火腿與他簽下3年大約，明年將是王柏融的合約年，但至今王柏融沒有打出合乎期待的成績，令外界有些擔心。

不過陳冠宇身為旅日、穀保家商前輩，倒不認為需要擔心他，「王柏融的狀態一直不錯，但棒球除了實力還要運氣，我認為他明年還有機會，他的打擊練習擊球狀態很理想，真的不擔心他明年表現，希望大家給他多一點鼓勵。」

陳冠宇提到曾與王柏融通話聊天，認為他已經更融入日本環境，加上日文越來越進步，與隊友能溝通，「他真的開心很多，狀態也不錯，不用擔心他，他本來就是好打者，接下來一定會越來越好。」

(中時 )