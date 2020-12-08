劍湖山世界跨年煙火今年將連續從12月31日、1月1日、1月2日施放3天，今年特色是「三圓變色」、「千米環山」，憑身分證英文字母N、P、Q購票入園2人只要499元，亦即彰化、雲林、嘉義籍民眾。
劍湖山世界總經理王瑞堂表示，今年跨年煙火將從摩天輪主體施放，連續3天晚上施放，共935秒，「三圓變色」的特色一定要入園觀看，是在公路上或華山看所無法體驗的震撼。
王瑞堂說，身分證字母開頭N、P、Q的民眾及大專生，2人只要499元並加送100元現金餐券。身分證非N、P、Q的民眾，12月31日當日現場購票699元，加送398元好禮，劍湖山世界網路商城已開賣早鳥雙人票735元，限量1000組。
跨年藝人表演的卡司有火立方趙敦毅、彩色樂團、Tizzy Bac、唐貓樂團、Marz23、原子邦妮、怕胖團。
今年適逢劍湖山渡假大飯店35周年慶，推出35公分麵包產品，有蔥花肉鬆捲、義式香脆棒、法國麵包。
(中時 )
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